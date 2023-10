ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Você acha que as falas homofóbicas contra Lucas devem resultar em expulsão?

Após a formação da segunda roça de A Fazenda 2023 (Record), Laranjinha e Yuri protagonizaram uma discussão com Lucas.

Na ausência de Lucas, Yuri chamou o militar de "chupa pau". Assim que ouviram a expressão, Tonzão e WL repreenderam o modelo.

Em outros momentos, Cariúcha chamou o peão de "p*tinha safada".

Nas redes sociais, os fãs do programa pediram que as falas homofóbicas sejam punidas com expulsão. Em comunicado, a Record informou que "repudia qualquer forma de intolerância, assédio, violência, racismo e homofobia" e um posicionamento será dado por Adriane Galisteu ao vivo.

Na enquete UOL, você deixa sua opinião sobre qual deveria ser a punição para as falas homofóbicas: