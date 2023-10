ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: O que você acha de Jaquelline causar punição proposital no reality?

Jaquelline causou uma punição propositalmente em A Fazenda 2023 (Record).

A influenciadora tirou o microfone e continuou falando — o que não é permitido no reality rural. Com isso, a casa foi punida por 24 horas sem água. A atitude da ex-BBB 18 irritou os participantes, gerando uma treta generalizada.

Na enquete UOL, você deixa sua opinião sobre o jogo de Jaque.