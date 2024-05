Com Bonner e Poeta no Sul, Globo corre pra compensar 'umbigo carioca'

No domingo, a equipe do "Fantástico" tomou uma bronca por dedicar mais tempo ao evento da rainha do pop em Copacabana do que à tragédia no Sul.

O esforço foi grande. Na noite de segunda, o JN dedicou 45 dos seus 54 minutos (84% do tempo) à tragédia. Bonner entrevistou ao vivo o governador do Estado, Eduardo Leite. E nem uma palavra sobre o show de Copacabana dois dias antes.

Patrícia Poeta apresenta o "Encontro" direto de Porto Alegre desde a última segunda Imagem: Reprodução / Internet

Patrícia Poeta, que é gaúcha de São Jerônimo, cidade também castigada pelas chuvas, abriu o "Encontro" de segunda-feira direto do Rio Grande do Sul, depois de encerrar o programa da sexta-feira com um figurino à la Madonna. A apresentadora desceu no aeroporto de Florianópolis e viajou sete horas de carro até Porto Alegre.

O programa matutino, que tem um perfil de variedades e entretenimento, se transformou em mais um telejornal, com Patrícia de correspondente em Porto Alegre, abatida, mas menos emocionada do que poderia, chamando repórteres locais, sem convidados no estúdio. Ana Paula Araújo demonstrou mais emoção no "Bom dia, Brasil", repercutindo bem ao abraçar comovida um padre que perdeu tudo na tragédia enquanto tentava ajudar outras vítimas. Pra terminar, o "Profissão Repórter" desta terça, que teria como tema o show de Madonna, teve sua exibição na grade cancelada para não dar mais munição aos críticos.

O atraso na cobertura da tragédia gaúcha toca em pontos delicados para a Globo. A emissora sempre foi acusada de excesso de "umbigo carioca", dando mais destaque a tudo o que acontece na Cidade Maravilhosa. Existem outros precedentes, como a pouca cobertura à morte num acidente de carro de Cristiano Araújo, astro do sertanejo goiano, em 2015 - enquanto as redes repercutiram à exaustão a morte do ídolo, a emissora deixou a desejar.