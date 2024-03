Oscar 2024: os dez filmes indicados, do pior para o melhor

Demorou, mas finalmente vai rolar: o Oscar acontece no domingo (10) a partir das 20h no canal TNT e no streaming do Max.

Os organizadores precisam urgentemente antecipar um pouco a festa — atualmente, ela acontece muito tempo depois do Globo de Ouro e das premiações dos sindicatos, que já consagraram "Oppenheimer" inúmeras vezes. Resta assistir ao Oscar esperando aquela boa zebra que nos mantenha acordado até o final.

Antes de falar da lista principal, um comentário rápido. Talvez o filme que mais represente o estado das coisas em Hollywood hoje seja um indicado a filme internacional: o espanhol "A Sociedade da Neve". Nos anos 1990, a história do time de rúgbi que caiu na Cordilheira dos Andes foi filmada em Hollywood, falada em inglês e com Ethan Hawke no elenco.