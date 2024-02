Blocos do Rio macetam o Apocalipse desde que Bolsonaro foi eleito

Quando uma frase viraliza no Brasil, é bom prestar atenção. É sinal de que ela atingiu o nosso inconsciente coletivo e tem mil camadas e interpretações possíveis. A essa altura, não é mais novidade a frase mais famosa do último Carnaval. Baby do Brasil profetizou: "O Arrebatamento tem tudo pra acontecer entre cinco e dez anos". Ao que Ivete respondeu: "Não tem Apocalipse certo quando a gente maceta o Apocalipse". Baby só errou num ponto: nosso Apocalipse não está no futuro, e sim no passado. Ele veio quando elegemos um golpista que fingia respeitar a democracia enquanto planejava o real golpe - bem mal planejado, pra nossa sorte. E a melhor resposta a esse Apocalipse que nos dominou em outubro de 2018, e que reforçou as suas trombetas em 2020 com a pandemia, sempre foi o Carnaval.

Frequento os blocos de rua do Rio há 12 anos. Estive lá até em 2022, quando já estávamos vacinados, mas muitos blocos ainda não saíram oficialmente. Estive lá ano passado, quando a euforia da volta de Lula fez a esquerda festiva dobrar os blocos de tamanho. A cada ano que passa, a festa nas ruas ganha entusiasmo, energia, mais amigos buscando uma fantasia de última hora.

Enquanto Bolsonaro tirava a esperança de todo mundo - e até o nosso lindo horário de verão -, o Carnaval de rua do Rio sempre celebrou o nosso melhor lado: festivo, dionisíaco, amoroso, bem-humorado. Um bloco como o Cacique de Ramos reúne desde crianças de três anos de idade nos ombros do pai até velhinhos e velhinhas que sambam e bebem sem parar, provando que idade é só uma coisa que está na nossa cabeça. O que eu vou falar agora é uma percepção muito pessoal e não vale como o Datafolha, mas, nos cerca de dez bloquinhos a que fui, não vi uma violência, nem aquela briga básica de homem hétero bêbado quando um esbarra no outro sem querer, ou flerta com a namorada alheia pensando que ela está solteira. Tudo na mais santa paz. (OK, o trânsito está cada vez mais caótico, não se vê um agente de trânsito nos principais cruzamentos, e Dudu Paes parece se preocupar só com a Sapucaí. Isso pode melhorar.)