Abrindo o calendário de cinema do ano, a Mostra de Cinema de Tiradentes terminou no último sábado trazendo um panorama do cinema independente feito no Brasil no último ano, em geral com poucos recursos e muitas ideias sobre um Brasil ainda polarizado. A política e a afirmação das diversas identidades deu a tônica nos nove dias do evento. Confira alguns dos destaques:

REGULAÇÃO DO STREAMING - Se em 2023 o primeiro Fórum de Tiradentes buscou a reconstrução do setor audiovisual depois do desmonte do governo Bolsonaro, em 2024 produtores e distribuidores estão dedicados a aprovar a regulamentação do streaming. O projeto prevê que plataformas como Netflix, Amazon Prime e outras paguem ao governo um imposto sobre seu faturamento, e esse dinheiro seja investido em filmes e séries brasileiros. O setor também quer uma maior visibilidade na home desses catálogos, para que o espectador seja mais informado do conteúdo à disposição. Na Carta de Tiradentes, elaborada ao final dos encontros do Fórum, o setor pede um imposto de 14% sobre o faturamento. É um valor acima do que consta nos projetos já em tramitação na Câmara, que preveem de 3% a 6% do faturamento. No mundo, esse percentual varia muito, chegando a 25% na França.

"Temos que sentir qual será a vontade política em torno desses 14%. O Brasil é o segundo maior mercado de VoD (vídeo sob demanda) no mundo, e o nosso papel é mostrar que esse percentual é viável sim. Não acho que seja um número fora da caixinha", disse ao UOL a diretora da Mostra de Tiradentes, Raquel Hallak. Na abertura do Fórum, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, se mostrou disposta a defender o setor. E o novo diretor da Ancine, Paulo Alcoforado, mostrou todo um estudo pronto sobre o mercado do VoD, indicando como regulamentar. O setor audiovisual espera que a regulamentação seja aprovada neste ano, mas com o Congresso e o Senado, nunca se sabe.