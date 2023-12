O cinema tenta muitas fusões entre ficção e documentário, mas nenhuma é tão genial quanto esta. Em Ceilândia, na periferia de Brasília, o petróleo é a principal moeda de troca, e Chitara comanda a gangue das Gasolineiras de Kebradas, num mundo onde a igreja também tem o seu poder.

Ex-detentas da vida real contam suas histórias enquanto encenam uma história de empoderamento que é puro suco de Brasil. Para aluguel na Apple TV e Google Play a partir de R$ 3,90.

Kauan Alvarenga e Maeve Jinkings em cena de "Pedágio" Imagem: Divulgação

1. PEDÁGIO

Suellen trabalha no pedágio do sistema Anchieta-Imigrantes em Cubatão e cria sozinha o filho Tiquinho. Ela não se conforma com a homossexualidade do filho e decide gastar o dinheiro que não tem para colocar o menino numa terapia de "cura gay".

Para conseguir esse dinheiro, ela vai se envolver em negócios bem escusos ao lado do namorado, Arauto. Depois de "Carvão", a diretora Carolina Markowicz volta com mais um conto sombrio do Brasil neoconservador e suas contradições, em que a corrupção é mais bem aceita do que as identidades que ofendem "a moral e os bons costumes". Em cartaz nos cinemas.