O escândalo do médium João de Deus, acusado por mais de 300 vítimas ao longo de 45 anos em que atendia doentes e necessitados em Abadiânia, tornou-se o maior caso de abuso sexual na história do Brasil. Desde que o escândalo estourou em 2018, numa grande reportagem da equipe de Pedro Bial, a história já rendeu duas séries documentais, podcast e alguns livros publicados.

O assunto poderia estar esgotado, mas a primeira série de ficção inspirada no caso, com direção de Marina Person, consegue trazer um ponto de vista e um fôlego novo a uma história tão dolorida. "João Sem Deus - A Queda de Abadiânia", minissérie em apenas três episódios do Canal Brasil, faz uma boa aposta ao condensar o drama de diversas vítimas em três personagens da mesma família: Carmem (Bianca Comparato), que serviu de braço direito do médium por anos sem se dar conta das barbaridades de seu chefe; sua irmã Cecília (Karine Telles), que procurou a ajuda espiritual de João e foi abusada; e a filha de Carmem, Ariane (Maria Clara Strambi), que já nasceu em Abadiânia e foi criada ao lado do médium numa proximidade perigosa (vale lembrar que João de Deus abusava de uma filha de dez anos de idade).