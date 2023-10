A safra de novos longas brasileiros que serão lançados no Festival do Rio, que começa nesta quinta (5), e na Mostra de São Paulo, que começa no próximo dia 19, vai permitir a revisão de grandes nomes do nosso cinema. Dois deles, Grande Otelo e Mussum, foram os dois comediantes pretos mais populares do país.

Nascido em Ubelândia, Sebastião Prata, o Grande Otelo, participou de cerca de 115 filmes. Ficou mais conhecido por sua histórica parceria com Oscarito nas chanchadas da Atlântida, mas também teve presença fundamental em obras do Cinema Novo ou do cinema social que vicejou a partir dos anos 60: "Macunaína", "Rio Zona Norte", "Assalto ao Trem Pagador". Além do talento imenso para a comédia, sua presença era tão forte, a expressividade de seu rosto tamanha, que ele não deixou de atrair a atenção de estrangeiros no Brasil, como Orson Welles, Werner Herzog, Marcel Camus.

"Othelo, o Grande", documentário fundamental de Lucas Rossi dos Santos que faz sua estreia no Festival do Rio, abre com o ator no sofá de sua casa, pequeno, frágil, olhar perdido. Ao longo do filme, essa imagem vai nos deixando em prol do artista que, além do talento, precisou de muita coragem para enfrentar produtores brancos que insistiam em lhe pagar menos que aos colegas brancos.