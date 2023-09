Sempre sofri de um terrível problema com as séries. Chama-se a síndrome da terceira temporada. Eu me envolvo com os personagens, quero saber como a vida deles continua na segunda temporada e tal. Quando começa a terceira, um bode terrível toma conta de mim. Sinto que já sei tudo daquelas vidas, farejo no ar os produtores fazendo qualquer coisa pra seguir com uma série que está dando lucro e audiência, sem aquele mínimo de vontade artística genuína pra seguir com aquela história. Aconteceu com "Lost", "True Blood", "House of Cards", "Desperate Housewives" e tantas outras. Só não aconteceu, claro, com "Breaking Bad". E espero que não aconteça com o atual amor da minha vida, "The White Lotus", quando a terceira estrear (o que só deve acontecer em 2024, devido à greve dos roteiristas e atores).

Comecei a terceira temporada de "The Morning Show", na Apple TV+, com esse mesmo temor: depois de derrotarem um macho tóxico na era do #MeToo e enfrentarem a pandemia, o que Alex Levy (Jennifer Aniston) e Bradley Jackson (Reese Witherspoon) ainda teriam na manga pra nos comover? E eis que, em apenas três episódios, a série sobre o telejornal matutino mais visto dos EUA já nos colocou de novo no olho do furacão dos grandes problemas que assolam o mundo (ou ao menos a nossa pobre cultura ocidental) em 2023.

No lugar de Mitch Kessler (Steve Carrell), o assediador que ancorou por décadas o telejornal e foi sumariamente cancelado, agora temos um gigante mais poderoso: o multibilionário da tecnologia Paul Marks (Jon Hamm, de "Mad Men"), que quer comprar a UBA (emissora do "The Morning Show"). Marks é claramente calcado em Elon Musk, o magnata que comprou o ex-Twitter, hoje X, por US$ 44 bilhões. Marks despreza a velha mídia e não vê valor algum no jornal mais querido da América. Seu interesse é usar o prestígio de Alex embarcando-a num novo foguete rumo ao espaço - aquela mistura perigosa de jornalismo com publicidade a que vamos nos acostumando a cada dia que passa.