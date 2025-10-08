Matthew McConaughey volta aos filmes no incendiário 'O Ônibus Perdido'
"O Ônibus Perdido" existe porque, a certa altura de sua carreira, Matthew McConaughey recusou US$ 14 milhões para protagonizar uma comédia de ação. Foi seu ponto de virada, um basta depois de passar a primeira década do século 21 como galã de comédias românticas. O trabalho estagnou, não lhe estimulava mais e, mesmo com uma bolada praticamente em suas mãos, ele disse não.
Seu medo era Hollywood lhe virar as costas, encostá-lo após a recusa em continuar como commodity. Os papéis de fato rarearam. O ator texano considerou abandonar os holofotes, buscando um novo ofício. Então veio "Killer Joe - Matador de Aluguel". Depois, "Amor Bandido". "Magic Mike". E o Oscar com "Clube de Compras Dallas". Em uma indústria que valoriza a constância, Matthew McConaughey conseguira se reinventar.
O novo desdobramento em sua carreira significava trabalhar com diretores que admirava (Scorsese em "O Lobo de Wall Street", Nolan em "Interestelar") em papéis que o desafiassem. Não hesitou em ir para o streaming na excepcional primeira temporada de "True Detective". Mesmo com alguns abacaxis no meio do caminho ("A Torres Negra", "Calmaria"), o astro tomou as rédeas de sua vida e direcionou sua carreira sem ter de apelar para o sorriso milionário.
"O Ônibus Perdido" é seu primeiro filme após um hiato de seis anos depois de "Magnatas do Crime". É uma trama que dramatiza uma tragédia real (os incêndios que consumiram parte do norte da Califórnia em 2018), narrada no estilo quase documental frequente à obra do diretor Paul Greengrass ("Voo United 93", "Capitão Phillips"). É também uma obra sólida e - com o perdão do trocadilho - sufocante.
McConaughey interpreta Kevin McKay, motorista de ônibus escolar que trabalha em Paradise, cidadezinha na Califórnia. O emprego, no qual ele tem pouco mais de um mês, é uma nova tentativa de fincar raízes no lugar, lidar com a morte do seu pai (com quem ele não tinha contato há mais de duas décadas) e se reconectar com o filho, que claramente prefere estar em qualquer outro lugar.
Seus conflitos pessoais, contudo, ficam em segundo plano quando um foco de incêndio cresce e espalha-se rapidamente, consumindo tudo pelo caminho. McKay, que não retornara à garagem como deveria, termina como único motorista disponível para resgatar 22 crianças de uma escola na trilha do fogaréu. Ao lado de uma professora (papel de America Ferrera), que termina à bordo para ajudar com a turma, ele se vê obrigado a atravessar um inferno em chamas para salvar seus pequenos passageiros - e a si próprio.
Não existe muita gordura no esqueleto de "O Ônibus Perdido" - a trama basicamente se ocupa da fuga de uma região completamente tomada por chamas, fumaça e destroços. Greengrass, no entanto, injeta senso de urgência traduzido em duas horas de ação asfixiante, intercalando tomadas aéreas surpreendentes com câmeras no ombro que nos colocam no centro da ação. A montagem é propositalmente vertiginosa. A edição de som é assustadora. A sensação de calor é real.
O recheio, contudo, dificilmente foge ao feijão com arroz do cinema catástrofe, com autoridades aparvalhadas com sua impotência ante o incêndio apocalíptico e o desespero das famílias das crianças, no escuro em relação à localização exata do ônibus que perdeu sua comunicação em meio ao inferno. O final exagera no melodrama, mas nada que atrapalhe a experiência.
O maior revés de "O Ônibus Perdido", contudo, é seu lançamento direto em streaming sem passar pelo cinema. A grandiosidade do cinema de Paul Greengrass justificaria a experiência em tela grande com som reverberando nos ossos. Ainda assim, o filme é entretenimento acima da média e, embora incômodo de ponta a ponta, traz emoções fortes mesmo no sofá da sala. Ponto para Matthew McConaughey, um ator completo que injeta bem-vinda verossimilhança ao personagem. O astro abriu mão de dezenas de milhões e, veja só, não perdeu absolutamente nada.
