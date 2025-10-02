Gigantes do ringue: 10 grandes filmes com lutadores que se tornaram atores
Quando Dwayne Johnson migrou dos ringues para o cinema em 2001 com "O Retorno da Múmia", no infame papel do Escorpião-Rei (que depois ganhou filme, virou série, é outra história), lutadores que tentavam a sorte como atores já não eram novidade. Desde os anos 1970, o cinema apela para essa fatia de atletas para papeis que exigem músculos generosos.
Claro que nem todos conseguem uma carreira consistente, e terminam na maioria das vezes em papéis coadjuvantes. Randy Couture, Triple H, Ronda Rousey e Steve Austin, para ficar em alguns exemplos, tem fama indiscutível no ringue, mas seguem ilustres desconhecidos quando o holofote vai para o palco (!) da atuação. Alguns de seus colegas - muitos na lista a seguir - também não se tornaram atores de peso, mas ao menos cravaram filmes essenciais no currículo.
Com a chegada de "Coração de Lutador", em que Dwayne Johnson faz uma bela ponte entre suas raízes como lutador e sua absurdamente bem sucedida carreira em Hollywood, nada melhor do que lembrar grandes filmes feitos com essas (literalmente) grandes figuras. Deixei o ex-The Rock fora da lista porque seu melhor filme é justamente esse - você pode ler minha resenha aqui. O salto de uma profissão para outra pode até parecer um exagero, mas, na verdade, o diálogo é claro: como o wrestling também é showbiz, fica tudo em casa.
LENNY MONTANA em "O Poderoso Chefão"
(The Godfather, Francis Ford Coppola, 1972)
Nascido e criado no Brooklyn, Lenny Montana em 1956 aos 27 anos como Zebra Kid. Ele acumulou títulos e fama até o final da década, viajando com um circo itinerante, mas optou por se aposentar nos anos 1960 quando alimentou o desejo de se tornar ator. A chance veio quando Francis Ford Coppola começou a produção de "O Poderoso Chefão" e escalou Montana, então a serviço de uma família da máfia de Nova York, para o papel do capanga Luca Brasi.
HULK HOGAN em "Rocky III"
(Rocky III, Sylvester Stallone, 1982)
Uma das figuras mais excêntricas da luta livre, Hulk Hogan bateu o pé na porta logo em sua estreia como o lutador Thunderlips, que sai no braço com Rocky Balboa no terceiro filme da série. Sua total ausência de talento dramático, contudo, o relegou posteriormente a filmes classe Z como "Comando Suburbano" e "O Senhor Babá", além de pontas em "Gremlins 2" e em "Duro de Espiar" e da série "Thunder - Missão no Mar", que rendeu uma gloriosa temporada e um punhado de filmes para a TV.
ANDRE THE GIANT em "A Princesa Prometida"
(The Princess Bride, Rob Reiner, 1987)
Enxergando o mundo do alto de seus 2m24, o francês Andre Roussimoff estava conformado em seu futuro como fazendeiro. Era pouco. Aos 18 anos se mudou para Paris e, com suas proporções exageradas devido ao gigantismo, tornou-se lutador em 1964 e personalidade da TV ao longo da década seguinte. Do outro lado do Atlântico, foi o monstro Sasquatch em "O Homem de Seis Milhões de Dólares" e fez outras séries de TV antes de cravar seu único papel no cinema como o gigante gentil Fezzik na fábula "A Princesa Prometida". Seu coração parou enquanto ele dormia, em janeiro de 1993.
JESSE VENTURA em "O Predador"
(Predator, John McTiernan, 1987)
De veterano do Vietnã a vilão nos ringues da WWF/WWE, Jesse Ventura terminou como político de carreira, sendo governador do estado de Minnesota na virada do século. Entre os extremos, aventurou-se como ator, invariavelmente como coadjuvante em títulos como "O Sobrevivente", "Sem Limite Para Vingar", "O Demolidor" e "Batman & Robin". Nada arranha a perfeição de Blain, mercenário que "não tinha tempo para sangrar" em "O Predador".
RODDY PIPER em "Eles Vivem"
(They Live, John Carpenter, 1988)
Um dos astros mais populares da luta livre nos anos 1980, Roddy Piper usou sua ascendência escocesa para criar sua persona estridente e divertida, disparando dúzias de rixas entre seus pares - o que alavancava tremendamente a audiência dos combates. Migrando para o cinema e TV, ele consolidou sua carreira em uma longa lista de filmes e séries que absolutamente ninguém vai se dar o trabalho de assistir. A exceção fez toda a diferença: "Eles Vivem", ficção científica satírica em que, como o estivador John Nada, Piper enxerga os aliens infiltrados na terra que nos controlar por meio da mídia.
RANDY SAVAGE em "Homem-Aranha"
(Spider-Man, Sam Raimi, 2002)
O cinema de super-heróis trouxe novas oportunidades para muitos fortões do ringue. Além da turma meio óbvia que você encontra nessa lista, lutadores como Triple H ("Blade Trinity"), Tyler Mane ("X-Men") e Seth Rollins ("Capitão América: Admirável Mundo Novo") tiveram sua chance. Mas nenhum foi mais divertido ou memorável do que Randy Savage, o Macho Man do WWF/WCW, que se tornou o primeiro adversário de um Peter Parker ainda verde (e de traje improvisado) experimentando seus poderes em "Homem-Aranha".
KEVIN NASH em "Magic Mike"
(Magic Mike, Steven Soderbergh, 2012)
Ok, Kevin Nash também fez parte do mundo mágico dos super-heróis como o Russo em "O Justiceiro" (2004). Alçado à condição de astro dos ringues no começo dos anos 1990 como Diesel, Nash passou a lutar com seu verdadeiro nome perto da virada do século, acumulando duas dezenas de títulos e mantendo-se ativo até 2020. Expandindo sua área de atuação no cinema e na TV, ele finalmente encontrou uma série para chamar de sua quando Steven Soderbergh o colocou no papel de Tarzan, um dos strippers do grupo liderado por Channing Tatum em "Magic Mike".
DAVE BAUTISTA em "Guardiões da Galáxia"
(Guardians of the Galaxy, James Gunn, 2014)
Dave Bautista tem uma das filmografias mais interessantes entre seus pares do ringue. Um dos maiores astros da WWE entre 2002 e 2019, ele estrelou dúzias de fitas de ação de quinta categoria até se destacar como Drax no espetacular "Guardiões da Galáxia". Inimigo do desemprego, ele já soma dezenas de títulos ao currículo, que incluem "Blade Runner 2049" e "Duna" para Denis Villeneuve, "007 Contra Spectre", "Army of the Dead", "Glass Onion", "Batem à Porta" e um trabalho surpreendentemente delicado em "A Última Showgirl" ao lado de Pamela Anderson.
NATHAN JONES em "Mad Max: Estrada da Fúria"
(Mad Max: Fury Road, George Miller, 2015)
A notoriedade do australiano Nathan Jones não começou no ringue ou nas telas, e sim como assaltante, tornando-se um dos criminosos mais procurados do país antes de alcançar a maioridade. Foi na prisão que ele começou a levantar pesos e, uma vez em liberdade, passou a competir no atletismo de força, ou strongman. Daí ele migrou para as artes marciais mistas, tornando-se lutador profissional entre 2001 e 2004. A aposentadoria o fez mudar o foco para o cinema - trabalhou com Brad Pitt em "Tróia" e teve papéis pequenos em "Conan, o Bárbaro", "Hobbs & Shaw" e "Mortal Kombat". A história, contudo, sempre vai lembrar de Nathan Jones como Rictus Erectus, um dos filhos de Immortan Joe na obra-prima "Mad Max: Estrada da Fúria".
JOHN CENA em "O Esquadrão Suicida"
(The Suicide Squad, James Gunn, 2021)
John Cena é o maior herói da história da WWE, apresentando-se como uma das figuras mais bem quistas do esporte entre 2003 e 2025 e considerado o profissional mais completo do esporte. Foi com produção da própria federação que, em 2006, ele protagonizou seu primeiro longa, "Busca Explosiva", e não saiu mais de cena. Entre produções de ação corriqueiras, trabalhou em "Descompensada", "Pai em Dose Dupla", "Bumblebee" e em dois "Velozes & Furiosos" (quem nunca).
Versátil fazendo ação e à vontade no humor (assim como boa parte dos colegas de ringue, já trabalhou com crianças em comédias infantis), sua verdadeira vocação, contudo, revelou-se quando assumiu o papel do anti herói Pacificador em "O Esquadrão Suicida", lapidando ainda mais o personagem posteriormente em sua própria série, agora um dos alicerces do novo universo DC capitaneado por James Gunn. Assim como Hugh Jackman como Wolverine ou Ryan Reynolds como Deadpool, "Pacificador" é caso claro de "só pode haver um".
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.