Gigantes do ringue: 10 grandes filmes com lutadores que se tornaram atores

Quando Dwayne Johnson migrou dos ringues para o cinema em 2001 com "O Retorno da Múmia", no infame papel do Escorpião-Rei (que depois ganhou filme, virou série, é outra história), lutadores que tentavam a sorte como atores já não eram novidade. Desde os anos 1970, o cinema apela para essa fatia de atletas para papeis que exigem músculos generosos.

Claro que nem todos conseguem uma carreira consistente, e terminam na maioria das vezes em papéis coadjuvantes. Randy Couture, Triple H, Ronda Rousey e Steve Austin, para ficar em alguns exemplos, tem fama indiscutível no ringue, mas seguem ilustres desconhecidos quando o holofote vai para o palco (!) da atuação. Alguns de seus colegas - muitos na lista a seguir - também não se tornaram atores de peso, mas ao menos cravaram filmes essenciais no currículo.