'Uma Batalha Após a Outra': DiCaprio abraça a revolução no filme do ano

Enquanto a denominação "visionário" continua sendo atrelada sem nenhum critério a cineastas menores, Paul Thomas Anderson se mostra aqui seu verdadeiro merecedor. "Uma Batalha Após a Outra" reflete de forma brutal o atual estado das coisas. Ao transformar em ação concreta o medo de forças ocultas operando em causa própria sob a égide da máquina estatal, ele cria um filme que materializa a paranoia, exibe a face real dos donos do poder e escancara o preço de lutar por um ideal.

Longe dele, contudo, exibir temas incendiários didaticamente como se pregasse em um palanque. "Uma Batalha Após a Outra" é cinema vibrante e desconfortável, uma obra absurdamente sagaz e divertida, talvez o filme que melhor reflita o espírito do tempo. PTA, cineasta de imensa proficiência técnica, mostra como o cinema pode ser usado como trampolim de ideias e comentário político e social sem nunca perder seu foco como obra narrativa e experiência cinematográfica completa.

A escolha de DiCaprio como protagonista ajuda a equilibrar a seriedade da história com sua veia satírica. Bob Ferguson é uma figura descentrada, que entra em parafuso quando sua paranoia se mostra real. Sua atitude afobada ressalta um elemento de risco, sublinhando com maestria os conflitos da paternidade em um mundo acelerado tomado por ideias que fogem de seu controle. Amarrar a trama de "Uma Batalha Após a Outra" com um dilema tão familiar normaliza, portanto, seus aspectos mais absurdos.

Paul Thomas Anderson dirige Leonardo DiCaprio e Benicio Del Toro em 'Uma Batalha Após a Outra' Imagem: Warner

Não há, honestamente, outro termo para definir a revolução exibida pela lente de Paul Thomas Anderson. São ativistas com nomes como Junglepussy e Mae West roubando bancos pela causa. Skatistas revolucionários em fuga por telhados iluminados pela fumaça de explosões. Van Halen é o infiltrado nas fileiras da massa atiçando o conflito com militares, portanto armamento pesado. A ação orquestrada por PTA nos força a olhar sem piscar para o absurdo do mundo real.

Talvez seja Lockjaw quem melhor traduza este sentimento. Materializado por um Sean Penn sublime como força irrefreável, uma esfinge de sentimentos ausentes, o militar é um dos personagens mais complexos do cinema moderno. Não existe nele uma divisão entre dever e ambições: tudo se apresenta embaralhado numa maçaroca de autoaversão, ideologia torta e anseio por pertencimento. Isso o torna imprevisível e repulsivo, uma representação exagerada de espectros políticos reais, posicionada no outro extremo da simpatia atabalhoada interpretada por DiCaprio.