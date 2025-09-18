Nem Margot Robbie e Colin Farrell salvam 'A Grande Viagem da Sua Vida'

Mas não um filmeco qualquer, não senhor. Com "A Grande Viagem da Sua Vida" ele esboçou um épico edificante, cheio de mensagens sobre a vida, o universo e a chance de pessoas comuns expiarem seus pecados. São lições que fazem seus protagonistas reviverem momentos importantes de seu passado para, juntos, tentar traçar algum caminho para o futuro. Tudo sob o guarda-chuva infinito do "realismo fantástico" (eu tenho senioridade para usar o termo, me deixa).

Colin Farrell e Margot Robbie em 'A Grande Viagem da Sua Vida' Imagem: Sony

Colin Farrell é David, solteiro, que ainda dá satisfação aos pais sobre suas idas e vindas e pega a estrada para o casamento de um amigo (supomos, já que os coadjuvantes aqui são irrelevantes). Na festa, conhece Sarah (Margot Robbie), outra alma deslocada. O flerte é inevitável, não dá em nada, mas a história parecia se encerrar ali. No dia seguinte, contudo, o carro dela não dá partida e o GPS do dele sugere (!) uma carona. Até aí, ok.

O que acontece em seguida é a tal jornada pelo tempo e espaço. O GPS, muito engraçadinho e cheio de personalidade, os direciona a lugares aleatórios em que eles encontram diversas portas. Ao cruzar, ambos são levados a pontos de relevância no passado de cada um e ganham, assim, outra perspectiva sobre sua própria vida. No processo, conhecem melhor um ao outro e, vá lá, se apaixonam. Na teoria tudo funciona.

O fluxo narrativo aqui é uma festa de alucinógenos. Ele visita um farol em que a vista "o faz pensar na existência", volta a seu colégio de adolescência (olha o roteirista revendo o próprio passado) e tem um encontro decisivo com seu pai. Já ela vai ao hospital em que sua mãe morreu, ao museu que as duas visitavam juntas (escondidas à noite, vai entender) e, finalmente, se vê como adolescente em uma conversa franca com sua mãe. As histórias de David e Sarah se cruzam em um restaurante em que, cada um encarando seu próprio passado, mostram sua incapacidade em criar qualquer conexão amorosa.