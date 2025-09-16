Astro, diretor e ativista: Robert Redford deixa legado inestimável
Uma de minhas histórias favoritas sobre Robert Redford está no livro "Easy Riders, Raging Bulls", em que o autor, Peter Biskind, narra as mudanças de Hollywood quando o glamour da era dos grandes estúdios abriu espaço para as mudanças profundas causada por uma geração de novos autores.
Um deles era o diretor Mike Nichols, que ao escolher o elenco de seu segundo filme, "A Primeira Noite de Um Homem", testou Robert Redford para o papel do jovem seduzido por uma mulher mais velha.
Mesmo convencido do talento do ator, que então despontava para o estrelato, o diretor sentiu que algo estava fora do lugar. "Disse a Redford que, naquela altura de sua vida, ninguém ia acreditar nele como um zé-mané como Benjamin", comentou na época. "Ele não entendeu, então perguntei se alguma vez na vida ele não tinha se dado bem com uma garota. Ele continuou sem entender." O papel foi para Dustin Hoffman.
O estigma do galã bonitão pairava como uma sombra sobre Redford desde que ele estrelou a adaptação da peça de Neil Simon "Descalços no Parque", ao lado de Jane Fonda, em 1967. Até então, ele havia seguido o caminho comum para jovens atores da época. Dezenas de papéis secundários em séries para a TV, uma ponta não creditada em um filme para cinema ("Até os Fortes Vacilam", de 1962, protagonizado pela própria Jane Fonda) até cavar seu espaço em produções como "Obsessão de Matar", "Situação Crítica Porém Jeitosa" e o drama "À Procura do Destino", que lhe rendeu o Globo de Ouro de "novo astro".
Ocupar o espaço que Hollywood reserva para atores com olhos azuis faiscantes e um sorriso que vale milhões seria uma posição confortável, mas Redford parte de uma geração disposta a mudar o mundo por meio da arte. Ele seguiu "Descalços no Parque" com o ousado western "Butch Cassidy", lançado em 1969 e primeira parceria com Paul Newman, que alcançou imenso sucesso crítico e comercial. O cinemão parecia ter encontrado seu novo garoto de ouro, mas Redford queria mais.
Curioso com o funcionamento dos bastidores do cinema, ele não foi creditado como produtor executivo da sátira política "O Candidato", de 1972, mas a ideia de viabilizar projetos que talvez fugissem do escopo dos grandes estúdios estava plantada. Se o dinheiro é combustível da engrenagem hollywoodiana, Redford conseguiu azeitar a sua de forma espetacular ao longo da década de 1970, firmando-se como um dos maiores chamarizes de bilheterias da época.
A partir do western "Mais Forte Que a Vingança" (1972), que teve seu Jeremiah Johnson (é um meme, pode procurar) como inspiração para os quadrinhos italianos "Ken Parker", Redford enfileirou os sucessos "Nosso Amor de Ontem" (com Barbra Streisand), "Golpe de Mestre" (mais uma vez com Newman), "O Grande Gatsby". "Quando as Águias se Encontram" e "Três Dias de Condor".
"Todos os Homens do Presidente", outro sucesso de público e crítica, desta vez ao lado de Dustin Hoffman, consolidou a visão política que o astro enxergava no cinema ao retratar o escândalo de Watergate que derrubou o presidente Richard Nixon. "O Cavaleiro Elétrico", mais uma vez com Jane Fonda, fechou a década novamente como um drama que cutucava a ganância de grandes corporações ante a reação do homem comum.
Para um artista, seria impossível ignorar o espírito do tempo. Enquanto os Estados Unidos eram escorraçados após a derrota na Guerra do Vietnã, a ilusão do "sonho americano", difundida especialmente pelo cinema após o fim da Segunda Guerra, era estilhaçada a portas fechadas. Foi com esse espírito que Redford fez sua estreia como diretor em "Gente Como a Gente", de 1980, que mostra a destruição de uma família "perfeita" após a morte de um filho.
Consagrado no Oscar como melhor filme, "Gente Como a Gente" também rendeu a Robert Redford a estatueta de melhor direção e marcou um ponto de virada para o cinema americano - menos ufanista, mais cínico, em choque com o governo do então eleito presidente Ronald Reagan. Redford sabia que seu país estava doente e apostou na arte para não esconder essa visão. Na frente ou atrás das câmeras, ele escolheu projetos que poderiam até trazer algum verniz hollywoodiano, mas que traziam em seu cerne personagens com muito a dizer sobre o estado das coisas.
Após protagonizar "Um Homem Fora de Série" e "Entre Dois Amores", ele voltou à direção ainda nos anos 1980 com "Rebelião em Milagro", Sonia Braga no elenco, outro filme de grande carga política. Na década seguinte, embora tenha se divertido com seu status de "grande astro de cinema" em produções como "Proposta Indecente" e "Íntimo e Pessoal", ele fez um de meus favoritos em sua filmografia: o thriller "Quebra de Sigilo", de 1992, em que ele faz um especialista em segurança que, incriminado e depois chantageado pelo governo, joga uma última cartada contra o sistema.
Foi mais ou menos nessa época que Redford rebatizou o festival que ele iniciara em 1978 no estado de Utah como Sundance Film Festival. O nome tornou-se símbolo do cinema independente, fazendo de Park City a capital dos filmes ousados e inovadores durante o mês do festival - em 2027, o evento terá uma nova casa, Boulder, no Colorado. Sundance talvez seja o maior legado de Redford ao cinema, um santuário de ideias em que novas vozes encontram espaço para ser apresentadas ao mundo.
Sundance talvez seja a contribuição mais visível do legado que Robert Redford deixa ao cinema - e ao mundo. Ao longo de sua vida, contudo, ele usou o capital humano amealhado ao longo de sua carreira para apoiar as causas em que acreditava. Foi defensor ferrenho de causas ambientais, esteve na linha de frente da defesa dos povos originários americanos e da população LGBT. Fez oposição ao presidente Donald Trump (a quem chamou de "monarca disfarçado") e encabeçou a reação da indústria à pandemia, que ainda deixa cicatrizes.
Tudo isso sem deixar de lado sua ocupação principal, a de operário do cinema. Dirigiu filmes belíssimos (como o sensível "Nada É Para Sempre", com Brad Pitt", e o ácido "Quiz Show" com Ralph Fiennes) e nunca se furtou de aparecer em frente às câmeras. Segurou sozinho o thriller sufocante "Até o Fim", seguiu com seu olhar certeiro sobre a engrenagem do poder em "Conspiração e Poder", reuniu-se com Jane Fonda no delicado "Nessas Noites".
Mesmo quando voltou ao cinemão, estava de olho em causas ambientais ("Meu Amigo, O Dragão") e labirintos políticos ("Capitão América: O Soldado Invernal"). Em seu último filme como protagonista, "O Velho e a Arma", materializou mais uma vez a luta do homem contra o sistema como um fugitivo da prisão de San Quentin que, aos 74 anos, emenda uma série de roubos a banco tão inusitados que o transformaram em celebridade. O cinema (e o mundo) tem uma dívida impagável com Robert Redford.
