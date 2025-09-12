'Toy Story' 30 anos: o filme que revolucionou a animação volta aos cinemas
Quando "Toy Story" chegou aos cinemas no final de 1995, era tudo mato - ao menos no mundo da animação digital. A Disney ia muitíssimo bem das pernas nos anos 1990, colecionando sucessos estrondosos desde "A Bela e a Fera", que disparou uma sequência iluminada com "Aladdin", "O Rei Leão" e "Pocahontas". Uma revolução silenciosa, contudo, estava surgindo nos próprios bastidores do estúdio.
Em 1988, então sob a liderança do fundador da Apple Steve Jobs, o estúdio de animação Pixar lançou o curta-metragem "Tin Toy", dirigido pelo genial John Lasseter. Depois que o filme ganhou o Oscar de melhor animação em curta-metragem, a Disney procurou o animador com uma proposta para ele retornar à empresa de onde fora demitido anos antes. Dividido entre trabalhar para o Mickey e fazer história em sua própria "casa", Lasseter bateu o pé.
O que ocorreu nos anos seguintes foi uma batalha pelo "passe" de Lasseter, No final, e num movimento incomum, o CEO da Disney, Michael Eisner e seu presidente da divisão de filmes, Jeffrey Katzenberg, perceberam que não ganhariam a batalha. Em vez disso, desenharam um acorda, incomum à época, para que a Pixar produzisse animações em longa-metragem a ser lançados pela Disney.
Enquanto advogados de ambos os lados definiam quem era dono do que, Lasseter e seu time, que incluía os roteiristas Andrew Stanton e Pete Docter, rascunhavam o que seria seu primeiro filme, já batizado "Toy Story". A história começou em torno de Tinny, boneco à frente de "Tin Toy", mas evoluiu por sugestão de Katzenberg para a aventura de uma dupla que se estranha no começo e para depois se tornar amigos. O coração de tudo, porém, manteve-se fiel à proposta original de Lasseter: o desejo dos brinquedos em pertencer a uma criança.
Com os primeiros rascunhos do roteiro escritos ainda em 1991, a Pixar logo experimentou a mão pesada de Katzenberg, que exigiu uma série de mudanças para tornar o filme "palatável para crianças e adultos". O resultado foi desastroso, com piadas de duplo sentido costuradas no texto e os protagonistas agindo como criaturas amargas. Um teste de animação feito com esse texto derrubou a moral, mas fez Katzenberg voltar atrás e permitir que Lasseter voltasse ao roteiro original.
Este script, contudo, era outra bagunça, já que Stanton e Docter não tinham experiência como roteiristas, e o estúdio trouxe uma série de consultores - Josh Whedon de "Os Vingadores" entre eles - para lapidar o texto. Com uma estrutura finalmente aprovada em meados de 1994, o trabalho passou para a animação. E aí a Pixar teve de reinventar a roda. Várias vezes.
Praticamente tudo em "Toy Story" foi uma inovação. A animação digital havia experimentado um boom no cinema depois de "O Exterminador do Futuro 2" e "Jurassic Park", mas nada era tão complexo quanto criar um longa-metragem inteiro em CGI. A equipe enxuta ralava noite e dia em busca de soluções para animar cada fragmento do filme - da complexidade dos movimentos do caubói Woody aos elementos mais banais, como uma folha ao vento ou a grama em um jardim.
Para manter o filme o mais orgânico possível, o time decidiu não abusar das possibilidades de uma câmera virtual em um ambiente digital - na época qualquer animador com as novas ferramentas se animava em criar tomadas panorâmicas intermináveis. Em vez disso, "Toy Story" foi produzido como um filme em live-action como se estivesse sendo capturado por câmeras normais. Referências reais para luz e sombras, além do rosto de atores como Tom Hanks e Tim Allen durante a gravação das vozes dos personagens, adicionaram textura e fluidez ao filme.
"Toy Story" finalmente chegou aos cinemas em 22 de novembro e foi um estrondo. Ancorada em seus protagonistas de brinquedo - além de Woody, o astronauta Buzz Lightyear, que a princípio desconhece ser um brinquedo -, e impulsionada pelo esforço de marketing da Disney, a aventura rapidamente se tornou um fenômeno. Só para ficar em números, o filme arrecadou US$ 365 milhões, ficando em segundo lugar entre as produções lançadas em 1995, com apenas ' milhão de dólares a menos que o topo da lista, "Duro de Matar - A Vingança".
O maior triunfo de "Toy Story", contudo, não foram seus resultados financeiros. O filme cravou a Pixar como uma das marcas mais sólidas do cinema, sinônimo de histórias espetaculares e emocionantes na mesma medida, executadas com sofisticação e esmero. "Monstros S.A.", Procurando Nemo", "Os Incríveis", "Ratatouille", "Wall-E" - se pensarmos nos filmes mais estimados pelo público das últimas três décadas, as produções do estúdio dificilmente não ocupam o topo do pódio.
A trama é um primor. Woody (Tom Hanks) é o boneco favorito de Andy e "líder" dos brinquedos no quarto do garoto - neste mundo, quando os humanos não estão de olho os brinquedos têm vida. A rotina muda com a chegada do moderníssimo Buzz Lightyear (Tim Allen) ou boneco que acredita, na verdade, ser um patrulheiro espacial de verdade. Tomado pela inveja, Woody planeja se livrar do novo rival, inadvertidamente jogando os dois em uma grande aventura em que eles precisam descobrir seu verdadeiro propósito.
Eu me lembro exatamente quando assisti a "Toy Story" pela primeira vez em sua estreia no cinema em janeiro de 1996. A sensação de descobrir algo verdadeiramente novo, que hoje se torna cada vez mais rara, estava então calibrada no máximo - sensação que quero redescobrir agora, com o retorno do filme aos cinemas. O visual, claro, era um arraso, e a animação, embora claramente e obviamente envelhecida pela velocidade absurda da tecnologia, resistiu bravamente ao teste do tempo. O motivo é um só: o filme de John Lasseter é absorvido com o coração.
De nada adiantaria toda a proeza digital, toda a inovação visual, se a história e os personagens não fossem tão cativantes. O maior mérito de Lasseter e seu exército incansável de roteiristas (que também incluiu, além do diretor, Staton, Docter e Whedon, a dupla Joel Cohen e Alex Sokolow e o escritor Joe Ranft), foi fazer com que a gente se importasse de verdade com Buzz, Woody e todo o elenco de brinquedos coadjuvantes.
Ao acender das luzes, é só isso que importa - e essa é a lição que a Pixar, mesmo com alguns escorregões em sua história, deixa para o cinema. Queremos rir com os personagens, chorar com eles, acompanhar sua jornada e com ela nos surpreender. Seja um viúvo que desloca ao erguer sua casa com balões, sejam carros com vida própria contando suas aventuras, seja revelando como nossas emoções funcionam, mesmo ante o caos, para nos fazer humanos. Seja para a gente chorar quando dois amigos finalmente descobrem que podem voar. Ou melhor, que podem despencar com estilo.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.