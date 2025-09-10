Terror no espaço: precisamos falar sobre o 5° episódio de 'Alien: Earth'
Existe uma certa familiaridade em "Alien: Earth", primeira incursão da série de terror espacial a deixar o escopo do cinema para se adequar ao formato serializado da TV. O primeiro episódio abre em um cargueiro espacial, o Maginot, sua tripulação acordando do torpor da hibernação para discutir frivolidades. Nos seguintes, o tabuleiro de personagens é montado na Terra, expandindo os conceitos do filme que Ridley Scott cometeu há mais de quatro décadas. Quando alcançamos o quinto capítulo, contudo, o monstro finalmente sai das sombras.
Mas estou me adiantando, vamos rebobinar um pouco. "Alien Earth" é criação de Noah Hawley, responsável pelas excepcionais "Fargo" e "Legions". Uma série de TV tem dinâmica diversa de um longa-metragem para o cinema, mas o negócio com propriedades intelectuais é que, a certa altura, seus detentores concretizarão a vontade de expandir seus tentáculos. Se "Alien" na TV era questão de tempo, "Alien: Earth" é um derivado - ou um spin off - feito da maneira certa.
"Alien, o Oitavo Passageiro", de Ridley Scot, e "Aliens, o Resgate", este dirigido por James Cameron, são a pedra fundamental da marca em seus dois eixos: terror e ação. Todo produto que buscou a expansão deste universo segue essa estrutura, pendendo para um lado ou outro. David Fincher viu seu "Alien³" mutilado pelo estúdio, ao passo que "Alien - A Ressurreição", de Jean-Pierre Jeunet é demasiado desconexo para celebrarmos seus bons momentos.
O hiato preenchido por Paul W.S. Anderson com "Alien vs Predador", uma brincadeira de fã adolescente que teve recursos ao deixar a puberdade, precedeu o retorno de Scott com "Prometheus" e "Alien Covenant", tentativas belíssimas ainda que imperfeitas em costurar uma mitologia. "Alien Romulus", lançado ano passado por Fede Álvarez, foi uma ótima correção de curso para a marca no cinema.
Em todos os filmes, contudo, a ameaça do xenomorfo espreitando corredores mal iluminados em ambientes sufocantes, sempre dominou a narrativa. A criatura imaginada pelo artista H.G. Giger, um dos designs mais impactantes e emblemáticos do cinema, tornou-se sinônimo da série, eclipsando inclusive o verdadeiro vilão de todos os filmes: o mega conglomerado Weiland-Yutani, materialização do poder avassalador do capitalismo que atropela com ganância qualquer traço de humanidade.
"Alien: Earth" se atreve a quebrar o molde ao expandir as ideias sugeridas pela obra original. A série encabeçada por Noah Hawley (Ridley Scott é um dos produtores) é mais política, mais rica em sua fauna de personagens e mais abrangente em seu escopo. Em vez de se concentrar no conflito humanos e xenomorfo(s), a premissa desenha um futuro em que o mundo foi fatiado em cinco no campo geopolítico, com mega corporações - Weiland-Yutani entre elas - assumindo cada território num equilíbrio delicado pela dominação.
A evolução em 2120 - dois anos, portanto, antes do primeiro encontro de Ellen Ripley (Sigourney Weaver) com a criatura biomecânica -, é ancorada em três vertentes pós-humanas: os sintéticos, robôs criados à nossa imagem e semelhança (como Ash em "Alien" e Bishop em "Aliens"); os ciborgues, que são humanos melhorados por componentes biônicos; e finalmente os híbridos, corpos sintéticos que servem de casulo para uma consciência humana transplantada.
Neste cenário, o Maginot, trazendo cinco espécies alienígenas diferentes coletadas com óbvios propósitos militares - o xenomorfo entre eles - despenca em território Prodigy, outra mega corporação futurista. Todos querem a carga biológica, uma busca que se divide principalmente entre um grupo de híbridos da Prodigy e um ciborgue a serviço da W/Y, único sobrevivente da nave condenada.
O primeiro episódio começa justamente com ele, Morrow (o ótimo Babou Ceesay), preparando-se para a queda após toda a tripulação estar morta - e sob ameaça de um xenomorfo desgarrado. Depois deste breve prólogo, é estabelecida a protagonista da série em Wendy (Sydney Chandler), híbrido que ainda se adapta a seu corpo adulto - ela tem 12 anos e fez a transição, pois seu corpo humano sofria de doemça terminal. As citações a Peter Pan podem parecer exageradas, mas são pertinentes ao texto.
Isolada ao lado de seus pares sob os cuidados da equipe de Boy Kavalier (Samuel Blenkin), o poderoso dono da Prodigy, ela insiste em ser destacada para investigar o local da queda, na esperança de encontrar seu irmão socorrista, Hermit (Alex Lawther), que desconhece sua atual condição. Os quatro primeiros episódios de "Alien: Earth" são dedicados a estabelecer seus personagens, seus conflitos e riscos, e apresentar a ameaça de não um, mas de uma multitude de aliens. É uma dinâmica diferente que de fato impulsiona toda a mitologia.
Até que chegamos ao quinto episódio - e aí começa o verdadeiro inferno. Voltamos um pouco no tempo, nos dias que antecederam a queda da Maginot em território Prodigy, e o que aconteceu para a tripulação perder o controle e transformar a nave num míssil apontado para a Terra. Aqui a influência tanto de "Alien" quanto de "Aliens" surgem em perfeito equilíbrio, revelando todo o potencial de "Alien: Earth".
A trama dispara de forma familiar, a tripulação se revezando em sua hibernação, encerrando uma missão de exploração que durou 65 anos. A sanha capitalista sugere um sabotador que altera a configuração da nave, travando uma rota de colisão inevitável. Em meio ao caos de desconfiança e paranoia, as criaturas coletadas na missão burlam seu confinamento, e o resultado para a tripulação não é bonito. Dirigido pelo próprio Noah Hawley e batizado "No Espaço Ninguém Poderá...", uma alusão à frase gravada no poster do "Alien" original, o episódio é repulsivo, violento, desenha ótimos personagens e termina num gatilho que altera toda a percepção para a reta final da série.
Expandir uma propriedade intelectual é trabalho delicado e raramente recompensador. Produtos que reimaginam uma marca poderosa não raro esbarram na devoção extrema ao material original ou na opção em redesenhar todo o tabuleiro sem obedecer ao posicionamento das peças. "Alien: Earth" consegue, ao ousar seguir caminho próprio, adicionar elementos que honram o passado de "Alien" e também apontam para seu futuro. É o respiro sugerido por "Romulos", agora em um caminho sombrio, satisfatório e surpreendente. O xenomorfo? Continua como a criatura mais fascinante da cultura pop.
