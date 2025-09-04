Novo 'Invocação do Mal' perde o gás e encerra série com alguma dignidade
"Invocação do Mal 4: O Último Ritual" supostamente encerra o universo de terror lançado por James Wan e trazendo o casal Ed e Lorraine Warner como protagonistas. Como as produções anteriores, a nova fita é alardeada como "o caso mais extremo" que os investigadores do paranormal tiveram de lidar. Bom, haja casos extremos! Na vida e no marketing, claro, cabe tudo.
Coloquei um "supostamente" ali em cima porque Hollywood é movida a dinheiro, e não deve ser fácil virar as costas para uma série com pouco mais de meia dúzia de filmes que custaram, juntos, cerca de US$ 200 milhões, e faturaram pelo menos 10 vezes mais este valor. Se "O Último Ritual" aparentemente encerra a história principal, os Warren novamente à frente, o cinema nos ensina repetidamente para nunca dizer nunca.
É inegável, contudo, a importância de "Invocação do Mal" para o cinema de gênero. Desde a virada do milênio se instaurou uma tendência a desconstruir o terror, a reduzir histórias baseadas em sustos como mero veículo para lançar astros jovens e injetar referências da cultura pop. Ao menos entre o mainstream, a indústria enxergava o gênero como canal experimentar novos serial killers ou como desculpa para criar produções que apostavam na violência extrema.
Com a direção elegante de James Wan e o desejo genuíno em oxigenar a experiência do medo coletiva numa sala escura, "Invocação do Mal" foi um sucesso acachapante em 2013, rendendo mais de US$ 300 milhões com um orçamento de US$ 20 milhões. Números à parte, o filme engajou o público e trouxe o filme de terror clássico - ou a menos a percepção do que ele seria - de volta ao grande circuito. A criação de subprodutos ("Annabelle", "A Freira") validou o domínio de movimentos corporativos sobre impulsos criativos. É do jogo.
O gás deste universo em particular, entretanto, acabou. O motivo talvez tenha sido a necessidade industrial de alimentar a marca. Talvez as histórias tenham se tornado repetitivas e maçantes. Por outro lado, falta em "Invocação do Mal 4: O Último Ritual" o mojo que acendeu a fagulha inicial. Sem falar do erro que foi colocar um produto tão valioso nas mãos de quem já demonstrou não saber o que fazer com ele: o diretor Michael Chaves, que depois de "A Maldição da Chorona", assinou o terceiro "Invocação do Mal" e o segundo "A Freira". Bocejos.
A trama aqui começa com um flashback do primeiríssimo caso investigado pelos Warren, ainda nos anos 1960, quando Lorraine estava grávida e encara um demônio aprisionado num espelho. Corta para 1986, quando eles já haviam encerrado suas atividades em campo. Judy, filha do casal, agora está com pouco mais de 20 anos e demonstra a mesma sensibilidade paranormal da mãe. Ela é atraída para ajudar uma família na Pensilvânia que convive com uma entidade maligna possivelmente ligada aos Warren.
Até por sua experiência, Chaves consegue injetar um ou outro bom susto na trama. Mas lhe falta habilidade em construir atmosfera e ditar ritmo narrativo até o susto perfeito. O texto é um catatau de obviedades - mesmo para um filme de terror - que mistura um trio de fantasmas com cara de boneco de Olinda, um demônio malvadão por trás de tudo, a volta de Annabelle, muito barulho (a edição de som é cruel) e um clímax confuso e incompreensível, picotado como um filme de Michael Bay em seus piores dias, que não traz nenhum impacto e não faz nenhum sentido.
Quem segura as pontas, como sempre, são Patrick Wilson e Vera Farmiga, que transformam Ed e Lorraine em heróis da ficção simpáticos, figuras públicas que ressurgem como Caça-Fantasmas da vida real para resolver o assunto. É importante enfatizar o "ficção", já que a persona cinematográfica sobrepuja os Warren da vida real - na melhor das hipóteses contadores de histórias habilidosos e, na pior, charlatões profissionais que fizeram do sobrenatural um grande negócio.
Para a série de filmes, claro, isso pouco importa. A "mística" em torno das atividades do Warren serve como gancho de marketing inestimável para separar "Invocação do Mal" e derivados de incontáveis produções sobre possessão demoníaca. Com química impecável, Wilson e Farmiga atravessam o filme com a dignidade intacta e garantem um fragmento de autenticidade e até de emoção quando sobem as cortinas - o desfile de notáveis dos casos anteriores em tom de despedida sugere que este é, de fato, o fim da linha.
Bom, ao menos para o casal Ed e Lorraine Warren da ficção. Porque o que eles também deixam como "legado" é uma sala cheia de artefatos, como continuamente lembra o personagem de Patrick Wilson, "assombrados, amaldiçoados ou que foram usados em algum ritual". Da armadura samurai às caixas de música infantis, cada um está pronto para se tornar uma nova propriedade intelectual. Hollywood é, de fato, um lugar assustador.
