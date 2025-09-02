'Clube do Crime das Quintas-Feiras' prova que um bom mistério não tem idade
Entre filmes de espionagem com superagentes, locações suntuosas, engenhocas impossíveis e desfechos em grande escala, histórias de mistério pendendo para a investigação, e não para a pirotecnia, aos poucos recuperam seu lugar. Seja com o revival de Agatha Christie promovido pelo diretor Kenneth Branagh, já em seu terceiro filme como o detetive Hercule Poirot, seja com Daniel Craig se divertindo como Benoit Blanc na série "Knive's Out".
"Clube do Crime das Quintas-Feiras" segue a tradição dos mistérios de assassinato com uma diferença: são quatro investigadores - e não apenas um - mergulhando em casos não solucionados. Eles só fazem não por reconhecimento, e sim para passar o tempo, já que todos são aposentados, recolhidos em uma propriedade no interior da Inglaterra para passar em paz os anos do entardecer de sua vida.
Dirigido por Chris Columbus ("Harry Potter e a Pedra Filosofal"), o filme adapta o livro lançado por Richard Osman em 2020, que já rendeu quatro continuações - o volume mais recente chega às lojas este mês. Ao concentrar o trabalho investigativo em um quarteto encostando em seus 80 anos, "Clube do Crime das Quintas-Feiras" pega um conceito clássico, aposta num elenco de veteranos e termina como diversão leve, ligeira, divertida e emocionante.
"As pessoas são fascinadas em resolver problemas", aposta Pierce Brosnan, que interpreta o sindicalista Ron. "Mistérios envolvendo assassinato estão enraizados na tradição teatral, em que tudo se resume à participação do público", continua. "Existe prazer em tentar descobrir o que está acontecendo e ficar à frente do jogo." Sua posição é confirmada por Ben Kingsley, aqui no papel do psiquiatra Ibrahim. "A atração de um mistério é a participação do público", corrobora.
"Cada pessoa na plateia quer ser o detetive e resolver o crime", teoriza o ator. "O fascínio não vem da brutalidade do assassinato, e sim pela análise forense do crime." Kingsley acredita que o público também fica competitivo entre si, querendo o crédito por desvendar o caso. É um nível de envolvimento traduzido como elogio à plateia: "Eu detesto filmes que subestimam o público, a natureza de mistérios de assassinato é completamente o oposto".
Afastado do cinema desde que dirigiu a comédia "Pixels", Chris Columbus enxergou no livro de Richard Osmen uma ruptura com a fórmula do mistério policial frio e tradicional, e tampouco era uma versão caricata e exagerada do tema. "O livro era ridiculamente espirituoso e também era profundamente emocional", lembra.
"A obra refletia sobre o envelhecimento ao trazer, quatro pessoas, nos anos finais de suas vidas, encarando sua própria mortalidade", explica o cineasta. "Ao mesmo tempo, eles estão obcecados por morte e assassinato. Enxerguei algo muito engraçado e também muito comovente. O livro pode trazer um É um mistério de assassinato, mas certamente não foi este tema que me atraiu para o filme".
COMPANHIA DE TEATRO DO CRIME
Em "Clube do Crime das Quintas-Feiras", Ron e Ibrahim seguem a liderança (nunca explicitamente declarada) de Elisabeth (Helen Mirren), enquanto eles passam o tempo investigando casos que a polícia jamais resolveu. A chegada de Joyce (Celia Imrie), uma enfermeira, marca o último vértice para o grupo mergulhar em seu passatempo levemente macabro - que destoa do resto da comunidade, envolvidos em atividades mais mundanas.
A dinâmica do Clube se altera quando um assassinato de um investidor da propriedade ameaça a permanência de todos os residentes. Elisabeth e cia. partem, então, para investigar o caso por conta própria, ajudando a polícia local (em especial a personagem defendida por Naomi Ackie) e se enroscando com um empresário picareta (David Tennant) e um mafioso que fora dado como morto (Richard E. Grant). O elenco ainda traz gente boa como Jonathan Pryce, Paul Freeman e Tom Ellis.
Conhecido por seu trabalho na série "Lúcifer", Ellis se viu na posição privilegiada de dividir a cena com uma trupe de veteranos. Foi um trabalho idílico, num cenário idílico e com o clima idílico", diverte-se o ator. "E você sabe que nós, britânicos, ficamos muito felizes quando o clima está bom." Essa tranquilidade aparentemente foi espelhada no set. "O mais surpreendente foi constatar que não havia egos no set", continua. "Todos estavam se divertindo e apreciando o trabalho uns dos outros. Era como se fosse uma companhia de teatro."
UMA FÃ PARA KOJAK!
A quilometragem do elenco principal foi fator determinante para garantir um tempo de produção em total clima de camaradagem. "Foi um verão glorioso, um verão magnífico trabalhando juntos", ressalta Brosnan. "Temos quatro personagens que calham de estar no terceiro ato de suas vidas, talvez exista um quarto ato! Eles têm 70, 80 anos, sem perder sua alegria, sensualidade e companheirismo."
Celia Imrie vai além. "Histórias nesse estilo geralmente tem alguém jovem como protagonista, como Kojak, que eu adorava", brinca. "A princípio é fácil imaginar que 'Clube do Crime' não vai dar em nada." Ben Kingsley completa. "A diferença é que somos um quarteto trocando observações e ideias, não um indivíduo como na maioria dos mistérios de assassinato", diz. "Se quatro pessoas escolhem o passatempo mais difícil que alguém pode ter, isso já demonstra que eles têm lucidez e apetite pela vida."
"O clichê é que estes atores já trabalham há pelo menos 40 anos, vão estar desanimados, cínicos, atuar no automático", diz Chris Columbus. "Mas nada disso aconteceu. São todos apaixonados pelo trabalho." O diretor aponta que essa dedicação reflete tematicamente no filme e se conecta aos quatro protagonistas: "Eles podem estar velhos, mas tomam decisões que afetarão a vida de outras pessoas, o que ninguém espera de alguém em seus 80 anos." Pierce Brosnan arremata: "A vida não parou para eles. Eles continuam curiosos".
QUANTO ANTES, MELHOR!
É inegável que um dos motores de "Clube do Crime das Quintas-Feiras" é o fator nostalgia, parte indelével da cultura pop atual. "Nostalgia é um motor, ao lado de propriedades intelectuais que já existem e filmes de super-heróis, é o que alimentam as bilheterias", crava Columbus. "Então, nostalgia é um ótimo negócio."
Mesmo assim, o responsável por "Esqueceram de Mim" e "Uma Babá Quase Perfeita" se apressa em dizer que a ferramenta precisa ser tratada com cuidado. "Embora eu esteja envolvido na ideia de outro 'Gremlins' ou de outro 'Goonies', não existe motivo para fazer nenhum destes filmes se não tivermos uma ótima ideia", explica. "Nenhum dinheiro vale destruir a memória destes filmes." Columbus diz que tem falado sobre "Gremlins" e "Goonies", filmes que ele escreveu, por 40 anos: "Continuações destes filmes não saíram porque não seriam boas o bastante".
Com isso em mente, nada mais natural que "Clube do Crime das Quintas-Feiras" seja o ponto de partida para uma série. "Isso deve acontecer relativamente rápido", entrega Columbus. "Só precisamos ver a recepção do público e avaliar sua vontade de ver uma sequência. Todos estamos na mesma página para continuar essa história." Pierce Brosnan, realista com a ação do tempo, é pragmático: "Eu toparia, sem nenhuma dúvida, assim como todos nós. Mas, sejamos honestos, é melhor se apressarem!". O tempo, e o bom humor britânico, não param.
