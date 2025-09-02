'Clube do Crime das Quintas-Feiras' prova que um bom mistério não tem idade

Em "Clube do Crime das Quintas-Feiras", Ron e Ibrahim seguem a liderança (nunca explicitamente declarada) de Elisabeth (Helen Mirren), enquanto eles passam o tempo investigando casos que a polícia jamais resolveu. A chegada de Joyce (Celia Imrie), uma enfermeira, marca o último vértice para o grupo mergulhar em seu passatempo levemente macabro - que destoa do resto da comunidade, envolvidos em atividades mais mundanas.

A dinâmica do Clube se altera quando um assassinato de um investidor da propriedade ameaça a permanência de todos os residentes. Elisabeth e cia. partem, então, para investigar o caso por conta própria, ajudando a polícia local (em especial a personagem defendida por Naomi Ackie) e se enroscando com um empresário picareta (David Tennant) e um mafioso que fora dado como morto (Richard E. Grant). O elenco ainda traz gente boa como Jonathan Pryce, Paul Freeman e Tom Ellis.

Conhecido por seu trabalho na série "Lúcifer", Ellis se viu na posição privilegiada de dividir a cena com uma trupe de veteranos. Foi um trabalho idílico, num cenário idílico e com o clima idílico", diverte-se o ator. "E você sabe que nós, britânicos, ficamos muito felizes quando o clima está bom." Essa tranquilidade aparentemente foi espelhada no set. "O mais surpreendente foi constatar que não havia egos no set", continua. "Todos estavam se divertindo e apreciando o trabalho uns dos outros. Era como se fosse uma companhia de teatro."

UMA FÃ PARA KOJAK!

A quilometragem do elenco principal foi fator determinante para garantir um tempo de produção em total clima de camaradagem. "Foi um verão glorioso, um verão magnífico trabalhando juntos", ressalta Brosnan. "Temos quatro personagens que calham de estar no terceiro ato de suas vidas, talvez exista um quarto ato! Eles têm 70, 80 anos, sem perder sua alegria, sensualidade e companheirismo."

Celia Imrie vai além. "Histórias nesse estilo geralmente tem alguém jovem como protagonista, como Kojak, que eu adorava", brinca. "A princípio é fácil imaginar que 'Clube do Crime' não vai dar em nada." Ben Kingsley completa. "A diferença é que somos um quarteto trocando observações e ideias, não um indivíduo como na maioria dos mistérios de assassinato", diz. "Se quatro pessoas escolhem o passatempo mais difícil que alguém pode ter, isso já demonstra que eles têm lucidez e apetite pela vida."