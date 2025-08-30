Astro do terror 'Rosario' revela vontade de interpretar Zé do Caixão
"Meu Deus do céu!!" David Dastmalchian mal contém seu entusiasmo quando, ainda antes de eu começar nossa entrevista, ele pergunta se eu sou fã do Zé do Caixão. Quando digo que o conheci, sua empolgação é genuína: "Cara, ele é um de meus diretores favoritos!".
A admiriração pelo brasileiro José Mojica Marins, diretor de clássicos brasileiros como "À Meia-Noite Levarei Sua Alma", que nos anos 1990 renovou sua legião de fãs ao se popularizar entre entusiastas do gênero nos Estados Unidos como Coffin Joe, é parte do objetivo bastante pessoal de Dastmalchian em conhecer e, sempre que possível, apoiar o cinema de terror ao redor do mundo.
"Rosario", produção americana rodada em Bogotá pelo colombiano Felipe Vargas, é parte dessa jornada, um filme de terror contemporâneo mergulhado na tradição do terror religioso da América Latina. "Eu estava jogando 'Dungeons & Dragons' com o produtor John Silk, que mencionou um diretor super talentoso prestes a fazer este filme", lembra. "Ele explicou que o projeto tinha estética de filmes de Sam Raimi, como 'A Morte do Demônio' e 'Arraste-me Para o Inferno', e abordava lendas e uma prática espiritual pouco exploirada no cinema."
Esse convite ao desconhecido fisgou o ator, que começou no cinema em 2008 no seminal "Batman - O Cavaleiro das Trevas", ao estimular seu desejo em explorar mais histórias de diferentes culturas. "Representar personagens de realidades diferentes é vital", conta. "Especialmente nos tempos em que vivemos agora, em que muitas pessoas no poder querem que acreditemos que imigrantes, que praticam religiões diferentes, devem ser vilanizados."
Religião é um tema central em "Rosario". Uma investidora de Wall Street (Emeralde Toubia) recebe notícia da morte de sua avó, de quem há muito se afastara e que vivia sozinha, e precisa lidar com a burocracia da remoção do corpo. Com Nova York enfrentando uma nevasca, a jovem, Rosario, fica presa no apartamento, descobre as práticas religiosas da abuelita - que envolviam sacrifícios de sangue - e termina ameaçada por um demônio.
"Acredito que o poder do cinema é mostrar o quanto todos somos parecidos", teoriza Dastmalchian, que em "Rosario" interpreta o vizinho da avó morta, que pode ou não ter conexão com suas práticas sobrenaturais. "No fim é um filme sobre morte, sobre perder quem amamos, sobre abandonar nossos ancestrais", continua. "Principalmente, sobre como integrar o passado em nossa vida atual e ainda assim seguir em frente. Eu adoro todos esses temas."
A busca pelo cinema de terror em suas manifestações se tornou parte da assinatura de Dastmalchian. "Quando você é um ator velho como eu, que senta em sua casa já muito acabado, é preciso encontrar essas novas vozes que nos despertam", brinca. "Essa busca por produções entrangeiras de terror é o que me deixa ativo, filmes assustadores e desafiadores vindos do Sudeste Asiático e do Leste Europeu, feitos por pessoas que assumem riscos com sua arte", diz. "São vozes que vem da África, do Oriente Médio, de partes do mundo em que o governo não permite tanta expressão."
Fã de histórias em quadrinhos ("Adoraria interpretar a versão da Marvel de 'A Tumba de Drácula', revela), depois de "O Cavaleiro das Trevas", David lapidou sua filmografia em filmões como "Homem-Formiga", "O Esquadrão Suicida" e "Oppenheimer". O diretor Denis Villeneuve o escalou em "Os Suspeitos", Blade Runner 2049" e "Duna". Ainda assim, ele se tornau uma espécie de patrono moderno do filme de terror de baixo orçammento, ajudando a tirar da gaveta obras como "Entrevista com o Demônio" e "Boogeyman".
"Quero dar mais apoio e mais oportunidades a estes cineastas", comenta co,m firmeza. "Adoro conhecer o mundo assim, é o que nos unifica. Somos todos nerds do terror, seja falando a mesma língua ou não vindo do mesmo país." O ator se empolga com essa comunicação silenciosa que o gênero permite. "Meu espanhol é péssimo, então quando assisti a 'O Mal Que Nos Habita', eu não conheia as palavras mas me envolvi totalmenete na experiência humana, tão bela, assustadora e autêntica."
Sua paixão pela estética e pelos filmes de José Mojica Marins, cujos cartazes enfeitam o escritório do ator, não surge como surpresa. Depois de David expressar sua paixão pelo cineasta brasileiro, um dos maiores expoentes do terror mundial, em explico que os direitos de seu personagem, Zé do Caixão, encontram-se em uma espécie de limbo, no qual um filme planejado há alguns anos com Elijah Wood nunca saiu do papel.
Quando comento que ele poderia criar uma versão bacana do personagem, Dastmalchian me interrompe empolgado. "Me dê as unhas! Eu quero as unhas e o chapéu!", diz, quase saltando da cadeira "Eu gostaria de interpretar o Zé do Caixão se fizéssemos uma adaptação americana do personagem", conclui, antes de ponderar. "Mas esse filme teria de ser feito com um ator brasileiro, e eu adoraria ir ao Brasil!"
