Darren Aronofsky sobre a Nova York de 'Ladrões': 'Era o auge da humanidade'
"Faz tempo que não nos falamos, Roberto, como você está?" Uma das coisas mais inesperadas na vida de um jornalista é quando um entrevistado se recorda de um papo anterior. Quando comecei a conversa com Darren Aronofsky sobre "Ladrões", o diretor nova-iorquino lembrou não só de nosso trabalho no Brasil quando ele veio lançar "mãe!", como buscou na memória os dias em que visitei o set de "Fonte da Vida". Em 2006. Uau.
Claro que o Aronofsky que conversa comigo agora não é exatamente o mesmo das ocasiões anteriores. A pessoa é a mesma, por óbvio. Mas o clima agora é outro. O cineasta revelado ao mundo na virada do milênio com o experimental "π" parecia mais relaxado, sua intensidade habitual abrindo espaço para um senso de humor mordaz e uma disposição inesperada para discutir seu filme. Aronofsky, como ele mesmo brincou num evento recente, também sabe ser divertido!
Esse foi o clima que o levou de volta à "Caught Stealing", livro escrito por Charlie Huston em 2004, que narra a enorme confusão envolvendo seu protagonista, o bartender com a vida às avessas Hank Thompson, na Nova York do fim dos anos 1990. "Quando li o livro há quinze anos, achei que capturava um certo momento divertido e cheio de vida da cidade", lembra Aronofsky. "Não consegui os direitos à época, até que Charlie me procurou há uns três anos perguntando se eu ainda tinha interesse."
XXXXXXXXXXXXXXXXX
A partir desse encontro, Huston e Aronofsky trabalharam por mais um ano no roteiro para capturar não só a energia certa de seus personagens, mas também o clima de Nova York na época retratada no livro, um momento talvez menos complicado e culturalmente mais rico. "O mundo inteiro era menos complicado", diverte-se o diretor com um sorriso.
"Eu gosto de imaginar Nova York na virada do milênio como o auge da humanidade", continua. "Pensa bem, a maior ameaça que o planeta enfrentava era o bug do milênio, e o presidente estava encrendado tão somente com um caso extraconjugal." Darren lembra que, culturalmente, a atmosfera também era outra: "O punk era grande, o grunge era enorme, o hip hop era um absurdo, a música eletrônica estava despertando. Havia muito potencial e muita esperança paa o novo milênio".
Curiosamente, para retratar essa época Darren Aronofsky voltou ainda mais ao passado em busca das referências certas. Não somente na arquitetura da cidade, que eles modificaram para as cenas rodadas nas ruas, mas também na "nova Hollwyood" e o cinema mais visceral e cru dos anos 1970. "O grande diretor nova-iorquino Sidney Lumet (que na verdade nasceu na Filadélfia) fez filmes incríveis sobre a cidade, como 'Um Dia de Cão'", aponta. "Ele foi o grande patrono de 'Ladrões'."
XXXXXXXXXXXXXX
Outra influência, desta vez nada sutil, foi a comédia neo-noir absurdamente sombria "Depois de Horas", rodada por Martin Scorsese em 1985. "Ladrões" não só emprestou seu senso de caos urbano na geografia do submundo de Nova York, como trouxe também seu protagonista, o grande Griffin Dunne, para um papel-chave. "Em uma coincidência enorme, eu descobri ontem à noite que seu personagem em 'Depois de Horas' é chamado Paul, e em nosso filme também é Paul", diverte-se Aronofsky. "Eu honestamente nunca havia me dado conta."
Se Griffin Dunne é uma conexão com o passado, Austin Butler seria o caminho para o futuro. "Eu enxergo nele potencial tremendo", elogia o diretor. "Austin é como uma história nova e empolgante que o público ainda não descobriu tudo que ele pode fazer.". Darren ressalta a diferença de personagens intensos que que o astro interpretou em "Elvis" e em "Duna: Parte Dois" com seu novo filme: "Austin consegue trazer muito de si mesmo com Hank Thompson em 'Ladrões', ele é um grande ator, uma pessoa incrível e espero trabalhar com ele novamente."
Adaptar "Ladrões" deu ao cineasta a chance de voltar a uma Nova York que ele conhece bem, especialmente depois de ter filmado "π" em galpões no Brooklyn - bairro em que ele nasceu. Quando pergundo como foi voltar a essa NYC da ficção, comparado com o que a cidade é hoje, ele é categórico. "O East Village até que não mudou tanto, o bairro ainda é muito jovem e mantém uma energia incrível", enfatiza, antes de concluir. "Não existem prédios com porteiros no Village, então é dificil gentrificar o bairro."
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.