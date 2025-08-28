Austin Butler enfim se revela um astro no deliciosamente perverso 'Ladrões'

A mudança é de natureza pessoal e profissional. Depois de "Elvis", que o levou ao limite da dedicação a um personagem, Butler sentiu que precisava mudar - antes de mais nada, para não se sentir um ser humano fragmentado. Foi observando a rotina de despressurização de Tom Hardy em "Clube dos Vândalos", e sendo aconselhado por Laura Dern para "não se render ao lado sombrio" do trabalho, ele percebeu que abraçar um papel não significa destruir outros aspectos de sua vida. "Ladrões" é a materialização dessa nova perspectiva.

Austin Butler em 'Ladrões' Imagem: Sony

Com roteiro de Charlie Huston, que adapta seu próprio livro, "Ladrões" coloca Butler como Hank Thompson, promessa do baseball na adolescência que viu esse futuro abreviado após um acidente automobilístico que também ceifou a vida de seu melhor amigo. Quando o filme começa, no final dos anos 1990, Hank é bartender numa biboca do Lower East Side em Nova York, namora uma paramédica (Zoë Kravitz) e leva seus dias entre o consumo de um volume insalubre de álcool e uma perspectiva nublada do futuro.

As coisas se agitam quando seu vizinho Russ (Matt Smith), punk londrino expatriado, avisa que vai cruzar o Atlântico para ver o pai moribundo, deixando para Hank a tarefa de cuidar de seu gato fujão. Logo tipos suspeitos batem à porta de Russ atrás de algo que ele deixara para trás, colocam Hank no hospital e disparam uma trama que envolve a máfia russa, policiais da divisão de narcóticos que parecem complicar ainda mais a situação, uma soma absurda de dinheiro e um par de assassinos judeus temidos no submundo nova-iorquino por sua brutalidade extrema.

Zoë Kravitz e Austin Butler em 'Ladrões' Imagem: Sony

Em meio ao elenco nunca menos que estelar (Regina King, Liev Schreiber, Vincent D'Onofrio, Bad Bunny fazendo bonito e um irreconhecível Griffin Dunne), cabe a Butler o papel de fiel da balança em uma história que, embora se insinue como uma comédia de ação nervosa, não tarda a se aventurar por caminhos sombrios e caóticos. Ao conduzir o filme ao longo de suas mudanças de tom sem nunca perder o foco (ou o charme), Butler finalmente cumpre a promessa de se tornar o astro que o cinemão precisa: talentoso, bonito e sem nenhum medo de arriscar.