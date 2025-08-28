Austin Butler enfim se revela um astro no deliciosamente perverso 'Ladrões'
"Austin Butler é um artista intenso". Desde que foi apresentado ao mundo em "Elvis", o ator de 34 anos conectou-se ao predicado de forma indelével. Sua aderência ao método de interpretação imersivo, que parecia tomar sua personalidade, o fez falar e agir como o Rei do Rock por um par de anos. Estranho em "Duna Parte Dois" e taciturno em "Clube dos Vândalos", Butler se equilibrava perigosamente no limite da paródia do performer meticuloso.
"Ladrões", filmaço deliciosamente perverso de Darren Aronofsky, transforma em pó com um só golpe duas certezas hollywoodianas. A primeira é justamente pulverizar essa imagem monolítica de Austin Butler. Pela primeira vez, o astro revela a humanidade por trás da dedicação a seu personagem. No papel de um sujeito comum envolvido em uma trama de crime e morte, Butler é vulnerável, bem humorado, terno e, por que não, intenso. Uma pessoa de verdade.
A mudança é de natureza pessoal e profissional. Depois de "Elvis", que o levou ao limite da dedicação a um personagem, Butler sentiu que precisava mudar - antes de mais nada, para não se sentir um ser humano fragmentado. Foi observando a rotina de despressurização de Tom Hardy em "Clube dos Vândalos", e sendo aconselhado por Laura Dern para "não se render ao lado sombrio" do trabalho, ele percebeu que abraçar um papel não significa destruir outros aspectos de sua vida. "Ladrões" é a materialização dessa nova perspectiva.
Com roteiro de Charlie Huston, que adapta seu próprio livro, "Ladrões" coloca Butler como Hank Thompson, promessa do baseball na adolescência que viu esse futuro abreviado após um acidente automobilístico que também ceifou a vida de seu melhor amigo. Quando o filme começa, no final dos anos 1990, Hank é bartender numa biboca do Lower East Side em Nova York, namora uma paramédica (Zoë Kravitz) e leva seus dias entre o consumo de um volume insalubre de álcool e uma perspectiva nublada do futuro.
As coisas se agitam quando seu vizinho Russ (Matt Smith), punk londrino expatriado, avisa que vai cruzar o Atlântico para ver o pai moribundo, deixando para Hank a tarefa de cuidar de seu gato fujão. Logo tipos suspeitos batem à porta de Russ atrás de algo que ele deixara para trás, colocam Hank no hospital e disparam uma trama que envolve a máfia russa, policiais da divisão de narcóticos que parecem complicar ainda mais a situação, uma soma absurda de dinheiro e um par de assassinos judeus temidos no submundo nova-iorquino por sua brutalidade extrema.
Em meio ao elenco nunca menos que estelar (Regina King, Liev Schreiber, Vincent D'Onofrio, Bad Bunny fazendo bonito e um irreconhecível Griffin Dunne), cabe a Butler o papel de fiel da balança em uma história que, embora se insinue como uma comédia de ação nervosa, não tarda a se aventurar por caminhos sombrios e caóticos. Ao conduzir o filme ao longo de suas mudanças de tom sem nunca perder o foco (ou o charme), Butler finalmente cumpre a promessa de se tornar o astro que o cinemão precisa: talentoso, bonito e sem nenhum medo de arriscar.
O que nos leva à segunda certeza que "Ladrões" rapidamente transforma em cinzas: ao contrário de evidências ao longo das últimas duas décadas, o diretor Darren Aronofsky é, sim, capaz de fazer um filme divertido. Do experimental "?" ao devastador "A Baleia", passando por "Réquiem Para Um Sonho", "Fonte da Vida", "O Lutador", "Cisne Negro" e "mãe!", a filmografia do cineasta nativo do Brooklyn vai do incômodo ao cruel, provocando reflexão sem nenhuma concessão. Não havia espaço para diversão.
Ao comandar "Ladrões", contudo, Aronofsky virou uma chave que o permitiu usar o bom humor como vírgula para acentuar a brutalidade do texto. A violência aqui pode ser extrema, mas ela é calibrada com risadas nervosas e constantes absurdas - como a necessidade de Hank em ligar todos os dias para sua mãe na Califórnia e discutir a situação do San Francisco Giants. É um equilíbrio esperto que nos envolve ao sugerir certa leveza, evaporada quando a realidade bárbara do submundo do crime se impõe.
Outro trunfo nas mãos do cineasta é a ambientação de "Ladrões". Em uma Nova York antes dos atentados de 11 de setembro, em que regras sociais eram menos rígidas e a realidade do crime se confundia em um caleidoscópio pop empolgante, Aronofsky se permite viajar no tempo e usar a cidade e o próprio momento cronológico como protagonistas - a alusão a "Depois de Horas", de Martin Scorsese (e com Griuffin Dunne!), não passa batido. O resultado é absolutamente espetacular e mostra como uma trama de estrutura simples ergue-se a outros patamares nas mãos de um diretor verdadeiramente talentoso.
Mesmo parecendo perdido no cenário cinematográfico atual, que oscila entre os extremos dos candidatos a blockbuster e das produções independentes, "Ladrões" surge como pérola que merece ser descoberta. É o filme em que Austin Butler finalmente cumpre a promessa de ser um astro com tudo que o título carrega. É a obra feita para adultos, que ergue-se acima das expectativas de um filme assinado por Darren Aronofsky, estranhamente à vontade ao assumir a missão divina de entreter. O cinema tem dessas coisas.
