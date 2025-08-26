Com sexo, multiverso e desemprego, 'Pacificador' enterra de vez velha DC
James Gunn é o inimigo do desemprego. Ele começou a dirigir a segunda temporada de "Pacificador" - a qual assina todos os roteiros - enquanto seu "Superman" ainda estava em produção. Sem mencionar que ele tem um estúdio para gerir (DC Studios, claro), projetos para conduzir e uma casa inteira para arrumar. Essa parte do processo, que amarra pontas do novo universo DC encabeçado por Gunn, está explícita no retorno do anti herói interpretado por John Cena.
Para explicar, trago um pouco de contexto. James Gunn fez de "Guardiões da Galáxia", heróis obscuros dos gibis da Marvel, um grande sucesso de crítica e público em dois filmes. Antes de começar a produção do terceiro, ainda em julho de 2018, um blogueiro da extrema direita americana, como retaliação ao cineasta por críticas ao presidente Donald Trump. desenterrou tuítes de humor ácido e extremamente inapropriado escritos por Gunn uma década antes. Como resultado, a Disney o demitiu.
Antes de reassumir sua posição à frente do terceiro "Guardiões", garantida após uma avalanche de críticas à decisão da Disney levar o estúdio a reverter sua decisão, Gunn colocou os pés na concorrência e dirigiu "O Esquadrão Suicida" em 2021, seguido do spin off "Pacificador" como série para a HBO. Embora funcionassem como produtos independentes, tanto o filme quanto a série traziam elementos pincelados principalmente de decisões feitas por Zack Snyder à frente de filmes da DC.
Mas o mundo não gira, ele capota. Em novembro de 2022, Gunn e seu parceiro profissional, Peter Safran, assumiram o recém-formado DC Studios dentro da Warner, tornando-se responsáveis por toda a produção de filmes, animação e séries para a TV com os personagens da editora. Gunn apressou-se em escrever e dirigir a série animada "Comando das Criaturas" e em seguida voltou seu olhar para "Superman", que por óbvio se tornou prioridade no estúdio e marco zero de todo o relançamento da DC. O homem não sabe o significado de férias!
Com a chegada da segunda temporada de "Pacificador", contudo, se fazia necessário terminar de arrumar os móveis da sala e pintar as paredes da nova DC, apagando os últimos resquícios da administração anterior. No caso da série, o problema seria como lidar com o final da primeira temporada: após impedir os planos de uma invasão alienígena, e de basicamente salvar o mundo, o Pacificador encontra a Liga da Justiça - versão Zack Snyder. Aquaman (Jason Momoa) e o Flash (Ezra Miller) chegam a interagir com o personagem.
A solução encontrada por James Gunn para remover os heróis foi simples e direta: nos cinco primeiros minutos da nova temporada da série, ainda recordando os eventos que a precederam, ele simplesmente substituiu qualquer referência à Liga da Justiça pela Gangue da Justiça, equipe apresentada em "Superman". A mesma cena com a Liga é inclusive repetida - mas desta vez com o Senhor Incrível, Superman, Supergirl, Lanterna Verde e Mulher-Gavião - os dois últimos, interpretados por Nathan Fillion e Isabela Merced, até trocam uma ideia. Passado reescrito, fim de papo. Ou, como sempre repete Gunn: "O que for bacana, deixamos, o que não usarmos, não faz parte do cânone".
S referências à "Superman" não terminam por aí - a chegada da aventura do Homem de Aço ao streaming com o filme ainda em cartaz no cinema é justificada pelo diretor pela amarração com a nova temporada de "Pacificador". Até porque, mesmo depois de salvar o mundo, o justiceiro Chris Smith (John Cena), o Pacificador, segue na pior. Ansioso para mostrar seu valor entre seus pares, ele é imediatamente humilhado e rejeitado pela Gangue da Justiça - Fillion, Merced e Sean Gunn, no papel do bilionário Maxwell Lord, são os responsáveis por sua entrevista desconfortável.
O resto dos agentes do Projeto Borboleta, essenciais para o sucesso da missão na primeira temporada, não estão melhores. Leota Adebayo (Danielle Brooks) segue sem emprego, preço pago por ter exposto as atividades ilegais do time sancionado por sua mãe, Amanda Waller (Viola Davis, que ainda não fez seu retorno triunfal à DC sob o comando de Gunn). Emilia Harcourt (Jennifer Holland), por sua vez, é rejeitada por todas as agências governamentais de segurança e desconta suas frustrações arrumando brigas em bares.
O único a manter a carteira assinada é John Economos (Steve Agee), que agora recebe ordens para vigiar o Pacificador. A missão vem da agência A.R.G.U.S., comandada por Rick Flag Sr. (Frank Grillo, reprisando seu papel de "Comando das Criaturas" e "Superman"), obcecado em enquadrar o Pacificador pela morte de seu filho, Rick Flag Jr. (Joel Kinnaman), assassinado durante a missão contada lá atrás em "O Esuqadrão Suicida". O tabuleiro montado por Gunn, com todas as suas conexões, é lentamente exposto.
A trama acelera quando Chris, usando um depósito dimensional bolado por seu pai (Robert Patrick), descobre que o lugar é um imenso portal para realidades paralelas. Em um destes mundos, ele não matou seu irmão quando criança, não deu um tiro na cabeça do seu pai (o que aconteceu na primeira temporada) e é considerado um herói. Com a avalanche de derrotas (nem uma orgia extremamente gráfica em sua casa o anima), Chris se pergunta por que não experimentar uma vida diferente - mesmo que isso signifique tomar o lugar de uma outra versão sua em um universo em que ele finalmente é feliz.
O multiverso, alavanca dramática da moda no cinema de super-heróis, é utilizado de maneira menos grandiosa por Gunn, que abusa do artifício sem perder seu senso de humor ácido. Ao tornar a trama mais pessoal, sem apelar para uma ameaça global, o cineasta aumenta os riscos - e também a empatia - nesta segunda temporada de "Pacificador". Igualmente acertada foi sua decisão de não dirigir a série de ponta a ponta: Greg Mottola ("Superbad") aumenta o volume do humor, enquanto Peter Sollett e Alethea Jones mantém a bola em jogo.
Um dos grandes acertos da série continua sendo o foco em personagens secundários, desenvolvidos sem a pressão da lupa dos fãs. É o caso de Steve Agee. Seu John Economos tinha uma ponta glorificada em "O Esquadrão Suicida" ("Eu tive mais tempo em cena fazendo a captura de movimento para o Tubarão-Rei", ele me contou) e, de repente, viu o personagem crescer em "Pacificador". "Me sinto um veterano acidental", brinca. "O destino de Economos é um mistério para mim até receber o roteiro."
Uma das adições da nova temporada é a agente ciborgue da A.R.G.U.S. Sasha Bordeaux, defendida por Sol Rodriguez. "A escala das filmagens é surpeendente", me disse a atriz. "É como a produção de um filme, só que fracionada." Quando perguntei se a conexão de sua personagem com o Batman, que é estreita nos quadrinhos, pode se repetir neste novo universo DC, ela é ligeira: "James ainda não falou sobre a relação de Sasha com o Batman. Ainda!."
O MVP de "Pacificador", contudo, continua sendo John Cena. O ex-astro da WWF revela aqui nuances dramáticas que ficam entre a explosão de fúria e a emoção genuína em, pela primeira vez, receber algum afeto. Em uma produção tão gigantesca, parte de um quebra-cabeças de tantas peças como a construção de um universo cinematográfico compartilhado, é sempre bom perceber que o foco de James Gunn não é a pirotecnia: são as pessoas. É por isso que, desta vez, a coisa toda pode engrenar.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.