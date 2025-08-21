'Faça Ela Voltar' é experiência de terror dolorosa, triste e devastadora

Até porque a dor de Laura, igualmente profunda, traz consequências. Se na superfície ela se coloca à disposição de adotar, mesmo que temporariamente, dois órfãos, um olhar para além da linha da água mostra uma realidade perturbadora: Laura perdeu a filha em um acidente doméstico, e o não conformismo a fez buscar uma alternativa, não importa o preço, para ter a criança de volta.

Ao contrário de "Fale Comigo", em que os protagonistas lidavam com uma presença sobrenatural verdadeiramente maligna, os eventos desfraldados em "Faça Ela Voltar" tem origem em um lugar menos familiar e mais perturbador. Ao revelar a trama lentamente por camadas que nunca são menos que incômodas, os irmãos Philippou desenham uma conexão verdadeira com medos reais - amplificados aqui pela lente da ficção. O medo de perder a família, de seguir pelo plano terrestre sem a pessoa que dava sentido a tudo.

Sally Hawkins e Jonah Wren Phillips em 'Faça Ela Voltar' Imagem: Sony

"Faça Ela Voltar", então, trafega por temas complexos, traduzidos em uma narrativa visual orquestrada para incomodar. Sua principal materialização vem de Oliver (Jonah Wren Phillips), outra criança sob os cuidados de Laura, que lentamente se mostra recipiente de uma espécie de infecção sobrenatural que mina sua humanidade e revela a extensão da loucura da pessoa que o acolheu. O oculto é, aqui, mero instrumento de uma mão humana maculada pela pior das tragédias.

Como resultado, os irmãos Philippou carregam seu filme com um sentimento de desolação que eu não experimentada desde "Hereditário". Ao contrário da obra de Ari Aster, contudo, não existem aqui agentes do mal, não há uma presença sobrenatural de má intenção. O que eles revelam com habilidade são eventos irrefreáveis movidos a dor e desespero, caminhando para um clímax em que não queremos que se remova a cortina ocultando a verdade.

Existe aqui um diálogo claro com "Fale Comigo", da fragmentação de relações familiares por forças além do controle até a ambientação suburbana. Nada é épico ou grandioso, e este olhar para o mundano estreita ainda mais a conexão com o público. "Faça Ela Voltar" também mostra os diretores mais maduros, criando uma história mais sólida com personagens melhor construidos e mais segurança narrativa.