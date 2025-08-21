'Faça Ela Voltar' é experiência de terror dolorosa, triste e devastadora
"Faça Ela Voltar" não me fez bem. O que, para um filme de terror, é ótimo! Se provocar medo é a arte de estimular o inesperado e manipular percepções, o novo trabalho dos irmãos Danny e Michael Philippou ("Fale Comigo") vira essa chave não por meio do flerte com o sobrenatural, e sim ao explorar a mais profunda tristeza. "Faça Ela Entrar" existe em um lugar de dor.
A dor é a conexão mais aparente dos irmãos Andy (Billy Barratt) e Piper (a estreante Sora Wong), órfãos quando encontram seu pai morto no chuveiro. Como Andy ainda não alcançou a maioridade para se tornar guardião legal da irmã mais nova - que por sua vez é praticamente cega -, ambos terminam em um lar temporário, sob os cuidados de Laura (Sally Hawkins). O desconforto em precisar habitar um lugar estranho não tarda para ir além das sensações.
Até porque a dor de Laura, igualmente profunda, traz consequências. Se na superfície ela se coloca à disposição de adotar, mesmo que temporariamente, dois órfãos, um olhar para além da linha da água mostra uma realidade perturbadora: Laura perdeu a filha em um acidente doméstico, e o não conformismo a fez buscar uma alternativa, não importa o preço, para ter a criança de volta.
Ao contrário de "Fale Comigo", em que os protagonistas lidavam com uma presença sobrenatural verdadeiramente maligna, os eventos desfraldados em "Faça Ela Voltar" tem origem em um lugar menos familiar e mais perturbador. Ao revelar a trama lentamente por camadas que nunca são menos que incômodas, os irmãos Philippou desenham uma conexão verdadeira com medos reais - amplificados aqui pela lente da ficção. O medo de perder a família, de seguir pelo plano terrestre sem a pessoa que dava sentido a tudo.
"Faça Ela Voltar", então, trafega por temas complexos, traduzidos em uma narrativa visual orquestrada para incomodar. Sua principal materialização vem de Oliver (Jonah Wren Phillips), outra criança sob os cuidados de Laura, que lentamente se mostra recipiente de uma espécie de infecção sobrenatural que mina sua humanidade e revela a extensão da loucura da pessoa que o acolheu. O oculto é, aqui, mero instrumento de uma mão humana maculada pela pior das tragédias.
Como resultado, os irmãos Philippou carregam seu filme com um sentimento de desolação que eu não experimentada desde "Hereditário". Ao contrário da obra de Ari Aster, contudo, não existem aqui agentes do mal, não há uma presença sobrenatural de má intenção. O que eles revelam com habilidade são eventos irrefreáveis movidos a dor e desespero, caminhando para um clímax em que não queremos que se remova a cortina ocultando a verdade.
Existe aqui um diálogo claro com "Fale Comigo", da fragmentação de relações familiares por forças além do controle até a ambientação suburbana. Nada é épico ou grandioso, e este olhar para o mundano estreita ainda mais a conexão com o público. "Faça Ela Voltar" também mostra os diretores mais maduros, criando uma história mais sólida com personagens melhor construidos e mais segurança narrativa.
Tamanha é a firmeza na direção que a engrenagem maldita que impulsiona a trama nunca é elucidada de forma clara. Não há diálogos expositivos ou flashbacks para explicar os por quês do plano traçado por Laura. Este "silêncio" serve tão somente para amplificar nosso terror do desconhecido: o que não testemunhamos por inteiro torna os fragmentos ainda mais aterrorizantes.
A performance magistral de Sally Hawkins coroa o desespero que permeia cada momento de "Faça Ela Voltar". A atriz de "Simplesmente Feliz" e "A Forma da Água" traduz a determinação fragmentada de Laura em gestos e olhares, uma postura passivo-agressiva que explode no momento certo. Seu sofrimento, assim como suas decisões calamitosas, ecoam forte do lado de cá - empatia que torna o filme ainda mais incômodo.
O cinema de terror em 2025 veio com força - nunca é demais apontar títulos como "Pecadores", "Extermínio - A Evolução" ou "A Hora do Mal". A empolgação em experimentar o medo de forma coletiva, contudo, ganha contornos mais sombrios com "Faça Ela Voltar", uma experiência ao mesmo tempo muito assustadora, muito dolorida e muito triste. Chegue ao cinema com o entusiasmo intacto, parta com a alma esmigalhada. É inevitável.
