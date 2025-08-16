"Juntos" expõe um romance em crise sob a lente do terror mais extremo
"Até que a morte os separe." As palavras bonitas ditas no altar ganham conotações sombrias neste terror incômodo e perturbador, bancado pelo casal Dave Franco e Alison Brie. Juntos há quase uma década e sem encarar nenhuma crise, quase um milagre no horizonte hollywoodiano, os atores interpretam em "Juntos" um casal em meio a momento de incerteza em seu relacionamento - agravado quando seus corpos parecem querer se fundir. Uma piada cruel levada às ultimas consequências.
Ao equiparar a uma dependência tóxica um romance longo que há muito perdeu o brilho, o diretor Michael Shanks, aqui em sua estreia num longa-metragem, mergulha espertamente na seara do terror - mais precisamente no subgênero do body horror, em que transformações físicas apavorantes servem como alavanca narrativa. Depois de "A Substância" levar o estilo grotesco ao Oscar, seu timing não poderia ser mais acertado.
A seu favor, "Juntos" tem a dedicação de Franco e Brie, dois atores calejados que imprimem veracidade a um conceito ao mesmo tempo absurdo e fundamentado no desgaste real experimentado por casais em um beco sem saída conjugal. A trama sobrenatural ajuda a ressaltar momentos que assustam por encontrarem paralelos do lado de cá.
É justamente em meio a uma crise que Tim Brassington (Dave Franco) e Millie Wilson (Alison Brie) deixam a paisagem urbana de Nova York para morar no interior, onde ela vai lecionar inglês em uma escola primária. A decisão é justificada não só pelo trabalho de Millie, como também pelo isolamento cada vez maior do namorado, emocionalmente distante desde a morte dos pais e frustrado com uma carreira musical que nunca decolou. As conquistas da jovem parecem afundar o companheiro mais e mais na autopiedade e na depressão.
Ao fazer uma trilha perto de sua casa, cercada por um bosque, o casal despenca em um fosso que abriga restos do que parece ser um templo. Com a chuva torrencial fora e a falta de sinal no telefone, eles passam a noite no local, inclusive bebendo da água de um poço nem um pouco salubre. Chega a manhã, eles conseguem escalar para a saída e vida que segue. Ou quase.
Nos dias seguintes, Tim experimenta episódios em que ele sente-se irresistivelmente - e fisicamente - atraído a Millie, e sempre que o casal se toca seus corpos parecem fundir-se pela carne. A atração ganha contornos sobrenaturais quando eles se veem totalmente impedidos de manter distância, não importa o obstáculo entre eles - o que os leva a medidas drásticas que envolvem desde quantidades maciças de relaxante muscular ao uso sangrento de uma serra elétrica.
Enquanto traça paralelos sobre codependência e identidade com o terror físico, em que corpos são objeto fluido e transmutável de maneira brutal, "Juntos" acerta na reflexão da rotina nem sempre perfeita de um casamento com o impacto visual do terror mais grotesco. Essa mistura mostra sintonia com a exposição de paralelos do fantástico com o mundano que permeia exemplares modernos do gênero: é o medo de permanecer preso a um relacionamento que chegou ao fim, traduzido como uma possibilidade real e apavorante.
Falta a Michael Shanks, porém, mais firmeza para amarrar as ideias de forma fluida. Sua direção, precisa ao construir em crescendo a atmosfera sufocante vivida pelo casal, não consegue abrir espaço para reflexão. "Juntos" é explícito mas nunca profundo, sem sutileza ao retratar as entrelinhas do que significa comprometer-se a um casamento, focando mais na influência de um local maldito do que nos laços entre as pessoas.
O filme também não consegue escapar de um pecado recorrente no cinema de gênero contemporâneo: a necessidade da explicar detalhadamente o que e como tudo acontece. Amarrar a trama com o sobrenatural desvendado por um motivo, mesmo que tênue, remove parte da imprevisibilidade do filme e de sua confiança em tirarmos nossas próprias conclusões. Quando sobem as cortinas, "Juntos" exibe uma última imagem que, longe de trazer algum impacto, é somente risível.
Mesmo com seus poréns, "Juntos" nunca pisa no freio em suas intenções e encontra seu maior trunfo no empenho de Alison Brie e Dave Franco. Não somente na construção dramática de seus personagens, assustados com a possibilidade de sua vida a dois seguir pela inércia, mas também por seu compromisso com os aspectos mais absurdos da trama: é impossível não se contorcer na poltrona quando a fusão passa de sugestão a realidade. Estes arrepios incômodos ainda são a fórmula para um bom filme de terror.
