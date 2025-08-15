Liam Neeson em 'Corra Que a Polícia Vem Aí': 'Todos precisamos dar risada'
Lembro bem a primeira vez em que vi Liam Neeson fazendo comédia no cinema. Foi uma ponta em "Ted 2", em que ele perguntava ao caixa de um supermercado - o próprio Ted, um urso de pelúcia vivo e de boca suja - se era ok ele comprar cereal infantil, mesmo sendo adulto. O absurdo e a bobeira, somado à figura imponente do astro irlandês, fizeram a mágica acontecer.
"Entrar no gênero da comédia não era que eu buscava com afinco", conta Neeson, agora à frente da retomada da série"Corra Que a Polícia Vem Aí". "Antes disso eu fiz alguns esquetes na TV, coisa de 2, 3 minutos", continua. "Era toda minha experiência com comédia na frente de uma câmera."
Foi justamente Seth MacFarlane, diretor de "Ted 2", quem teve a ideia de colocar Neeson no papel de Frank Drebin Jr., no qual ele assumiu a produção e ofereceu a direção para Akiva Schaffer. "Eu entendo que uma refilmagem ou um reboot existem para melhorar algo que estivesse quebrado", lembra Schaffer, responsável pelço brilhante "Tico e Teco: Defensores da Lei". "Como eu acho o 'Corra Que a Polícia Vem Aí' perfeito, sem precisar melorar nada, eu recusei."
A coisa mudou de figura quando MacFarlane compartilhou com o diretor a entrada de Liam Neeson no projeto. "Acho que uma chave ligou em meu cérebro quando Seth mencionou Liam", empolga-se Schaffer. "Porque eu percebi que, em vez de tentar ser tão bom quando o filme original, a gente poderia finalmente fazer algo diferente."
IGUAL PORÉM DIFERENTE
Como a comédia lançada em 1988 com Leslie Nielsen tornou-se parte da memória afetiva de uma geração, a equipe do noco "Corra Que a Polícia Vem Aí" pensou não só num caminho diferente, como também em uma forma de honrar o clássico. "No primeiro dia trabalhando o roteiro decidimos que Liam seria filho do personagem de Leslie Nielsen", explica Shaffer. "Foi uma forma de dizer que a gente não queria substituir o filme da infância de ninguém e muito menos Leslie", continua. "Por isso incluimos a cena em que Liam, olhando para o quadro de seu pai, diz que ele quer ser tão bom quanto ele, mas ao mesmo tempo diferente."
Para compor a mesma "fórmula" da comédia dirigida por David Zucker nos anos 1980, Schaffer cercou Liam Neeson de uma produção e um roteiro consistentes com o gênero policial, com cuidado nos bastidores para não vulgarizar o filme - ao mesmo tempo em que recheava o texto de decisões "erradas". "Meu histórico é de stand up e improviso", diz Paul Walter Hauser, que interpreta o parceiro de Drebin. "Aqui a estrutura era sólida e havia muita reflexão com o humor, posicionado como esquetes cômicas ao longo do filme."
A VOLTA DE PAMELA
Uma das principais adições à mistura de "Corra Que a Polícia Vem Aí" é Pamela Anderson, que desde premiado drama "A Última Showgirl" experimenta uma nova fase mais robusta em sua carreira. "Gosto de interpretar personagens diferentes e tenho sorte de encontrar diretores que entendem esse desejo", diz a atriz, que inclusive protagoniza o próximo filme do brasileiro Karim Aïnouz, "Rosebush Pruning". "A abordagem em uma comédia é a mesma de um papel dramático", continua. "O personagem não interpreta as piadas, mas e criado no relacionamento e na química, na vulnerabilidade e na ternura."
Liam Neeson, do alto de sua vasta experiência como ator dramático e intenso, encontrou em "Corra Que a Polícia Vem Aí" uma experiência que ainda conseguiu o surpreender. "Há dias em que você meio que se belisca no set", brinca, "Se alguém tivesse me dito aos 14 anos, no meio da aula de fisica no colégio, que eu estaria fazendo isso aos 72, 73 anos, eu acharia que estavam tirando com minha cara!"
CACHORRO-QUENTE COM CHILI
Ter o astro de "Darkman" no set mudou a dinâmica até para comediantes calejados. "O lance é que com o Liam fomos doutrinados por anos para vê-lo em papeis dramáticos e sério", lembra Paul Hauser. "Então ele diz alguma coisa do tipo 'ontem eu comi cInco cachorros-quentes com chili' e, por ser ele, é de rachar de rir. Se fosse eu dizendo isso, seria só a vida real. Mas quando Liam diz é uma loucura!"
"Nos tempos atuais, que andam tão tristes e sombrios, este filme é um verdadeiro presente", crava Houser. "Espero que as pessoas decidam desembrulha-lo e ir ao cinema para rir com um monte de estranhos." É a mesma intenção que Liam Neeson enxerga em "Corra Que a Polícia Vem Aí". "Todos precisamos dar um pouco de risada, é simples assim", conclui. "Adoraria que as pessoas fossem ao cinema s simplesmente compartilhassem uma história engraçada. É uma comedia boba!"
