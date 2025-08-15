Liam Neeson em 'Corra Que a Polícia Vem Aí': 'Todos precisamos dar risada'

Pamela Anderson e Liam Neeson falam sobre 'Corra Que a Polícia Vem Aí' Imagem: Reprodução

Foi justamente Seth MacFarlane, diretor de "Ted 2", quem teve a ideia de colocar Neeson no papel de Frank Drebin Jr., no qual ele assumiu a produção e ofereceu a direção para Akiva Schaffer. "Eu entendo que uma refilmagem ou um reboot existem para melhorar algo que estivesse quebrado", lembra Schaffer, responsável pelço brilhante "Tico e Teco: Defensores da Lei". "Como eu acho o 'Corra Que a Polícia Vem Aí' perfeito, sem precisar melorar nada, eu recusei."

A coisa mudou de figura quando MacFarlane compartilhou com o diretor a entrada de Liam Neeson no projeto. "Acho que uma chave ligou em meu cérebro quando Seth mencionou Liam", empolga-se Schaffer. "Porque eu percebi que, em vez de tentar ser tão bom quando o filme original, a gente poderia finalmente fazer algo diferente."

IGUAL PORÉM DIFERENTE

Como a comédia lançada em 1988 com Leslie Nielsen tornou-se parte da memória afetiva de uma geração, a equipe do noco "Corra Que a Polícia Vem Aí" pensou não só num caminho diferente, como também em uma forma de honrar o clássico. "No primeiro dia trabalhando o roteiro decidimos que Liam seria filho do personagem de Leslie Nielsen", explica Shaffer. "Foi uma forma de dizer que a gente não queria substituir o filme da infância de ninguém e muito menos Leslie", continua. "Por isso incluimos a cena em que Liam, olhando para o quadro de seu pai, diz que ele quer ser tão bom quanto ele, mas ao mesmo tempo diferente."

Para compor a mesma "fórmula" da comédia dirigida por David Zucker nos anos 1980, Schaffer cercou Liam Neeson de uma produção e um roteiro consistentes com o gênero policial, com cuidado nos bastidores para não vulgarizar o filme - ao mesmo tempo em que recheava o texto de decisões "erradas". "Meu histórico é de stand up e improviso", diz Paul Walter Hauser, que interpreta o parceiro de Drebin. "Aqui a estrutura era sólida e havia muita reflexão com o humor, posicionado como esquetes cômicas ao longo do filme."