'Corra Que a Polícia Vem Aí': Liam Neeson prova que rir é melhor no cinema

Neste ponto precisamos, claro, falar de Liam Neeson e Pamela Anderson. Se os dois de fato se tornaram um casal na vida real (o casal mais sensacional que Holywood já produziu!), as pistas estão em seu trabalho aqui. A dupla praticamente transborda química, e a admiração de Anderson por Neeson claramente impulsiona seu próprio trabalho - depois de anos como motivo de piada em Hollywood, ela dá a volta por cima e se redimir como estrela de verdade. A capacidade de ambos em não se levar a sério e abraçar com gosto cada cena mais absurda que a anterior é para aplaudir de pé!

Piadas, por sinal, vem de todos os lados. Sobra para O.J. Simpson (coadjuvante da série original que terminou notório com seu julgamento pelo assassinato da mulher em 1995), para Bill Cosby (outro ex-astro enroscado em acusações de violência sexual), para bilionários desprezíveis do Vale do Silício e para tramas de true crime. Weird Al Yankovic, uma constante na trilogia original, encerra tudo em uma cena pós-créditos. Nada escapa à metralhadora giratória de Schaffer, nada é sagrado.

Novo 'Corra Que a Polícia Vem Aí' traz Liam Neeson em cenas de luta.. err... empolgantes Imagem: Paramount

Fazer rir no cinema é hoje um ato de insubordinação, especialmente quando "sequências legado" como "Um Tira da Pesada 4" e " Um Maluco no Golfe 2" se materializam no conforto do lar. No caso de "Corra Que a Polícia Vem Aí" a coisa se torna ainda mais grave por ressurgir na esteira de dúzias de paródias lançadas pós 2000 - "Todo Mundo em Pânico", "Não É Mais Um Besteirol Americano", "Deu a Louca em Hollywood", "Os Espartalhões" - que miravam filmes específicos e envelheceram como leite fora da geladeira.

No fim, o novo filme atropelou as intempéries. O DNA aqui é mesmo "Apertem os Cintos! O Piloto Sumiu", que surgiu do seminal "Kentucky Fried Movie" e renovou o humor americano, trio ZAZ à frente, no começo dos anos 1980. No novo "Corra Que a Polícia Vem Aí", que perverte o cinema policial, os romances noir e a ameaça real de tecnocratas, a palavra de ordem é "se é engraçado, entra no bolo". Liam Neeson, por fim, se mostra um herdeiro à altura de Leslie Nielsen e engata aqui, para desespero dos admiradores de seu talento dramático, uma nova fase em sua carreira. O filme, assim como Frank Drebin Jr., é idiota. É assim que a gente gosta!