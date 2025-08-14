'Corra Que a Polícia Vem Aí': Liam Neeson prova que rir é melhor no cinema
"Corra Que a Polícia Vem Aí" é um filme idiota. Honestamente, não consigo pensar em um elogio maior para essa retomada, que finalmente recupera no cinema uma das grandes série cômicas do começo dos anos 1990. Vou além: a nova aventura traz de volta às salas escuras um elemento há muito relegado ao sofá e ao streaming: as risadas.
O maior sinal de coragem e confiança do estúdio no trabalho do diretor Akiva Schaffer é, em pleno 2025, arriscar uma comédia no cinema que não seja a) baseada em alguma propriedade intelectual advinda de outra mídia ou b) uma animação infantil. "Corra Que a polícia Vem Aí", com seu humor físico e total descolamento do politicamente correto, não tem nenhuma pretensão a não ser fazer rir - missão que cumpre com louvor.
Sua maior arma secreta na empreitada é um ator que estaria no fim da fila quando o assunto é comédia: Liam Neeson. Quando o astro de "A Lista de Schindler" e da série de ação "Busca Implacável" topou assumir o papel do policial Frank Drebin Jr., tudo mudou - para melhor. O projeto saiu do papel, os fâs tiveram sua curiosidade atiçada e Neeson confere não só dignidade a um personagem sem absolutamente nenhuma, como demonstra total disposição em se fazer de bobo.
"Corra Que a Polícia Vem Aí", o original, surgiu como série de TV em 1982, "Esquadrão de Polícia". Cancelada após seis episódios, ela foi retrabalhada para o cinema seis anos depois mantendo sua equipe criativa e Leslie Nielsen no papel do detetive da polícia Frank Drebin. Uma criação do trio ZAZ - Jim Abrahams e os irmãos Jerry e David Zucker, este último creditado também como diretor -, o filme foi um sucesso com seu humor nonsense coalhado de tiradas espertas e gags visuais. Duas sequencias - em 1991 e 1994 - consolidaram Nielsen como um astro da comédia.
A ideia em reiniciar a série ronda os corredores do estúdio desde a virada do milênio, com diversos projetos estampados com diferentes equipes criativas tentando, sem sucesso, o caminho para requentar o título e fazer jus ao legado de Nielsen, morto em 2010. O projeto ganhou tração quando Seth MacFarlane entrou como produtor e garantiu Neeson como protagonista e Akiva Schaffer (da pérola "Tico e Teco: Defensores da Lei") da direção.
O novo filme não tenta em nenhum momento reinventar a roda. Pelo contrário: assim como na trilogia original, Schaffer carrega no humor visual e na estupidez do texto para costurar uma trama policial que, vá lá, poderia ser um filme sério. Após impedir um assalto a banco - e causar prejuízos milionários à cidade - o detetive da polícia Frank Drebin Jr. (Neeson, claro) é escanteado para investigar um possível suicídio. Quando os dois casos se cruzam, envolvendo a irmã do morto (Pamela Anderson) e um bilionário do ramo tecnológico (Jack Huston), é só correr para o abraço.
Neste ponto precisamos, claro, falar de Liam Neeson e Pamela Anderson. Se os dois de fato se tornaram um casal na vida real (o casal mais sensacional que Holywood já produziu!), as pistas estão em seu trabalho aqui. A dupla praticamente transborda química, e a admiração de Anderson por Neeson claramente impulsiona seu próprio trabalho - depois de anos como motivo de piada em Hollywood, ela dá a volta por cima e se redimir como estrela de verdade. A capacidade de ambos em não se levar a sério e abraçar com gosto cada cena mais absurda que a anterior é para aplaudir de pé!
Piadas, por sinal, vem de todos os lados. Sobra para O.J. Simpson (coadjuvante da série original que terminou notório com seu julgamento pelo assassinato da mulher em 1995), para Bill Cosby (outro ex-astro enroscado em acusações de violência sexual), para bilionários desprezíveis do Vale do Silício e para tramas de true crime. Weird Al Yankovic, uma constante na trilogia original, encerra tudo em uma cena pós-créditos. Nada escapa à metralhadora giratória de Schaffer, nada é sagrado.
Fazer rir no cinema é hoje um ato de insubordinação, especialmente quando "sequências legado" como "Um Tira da Pesada 4" e " Um Maluco no Golfe 2" se materializam no conforto do lar. No caso de "Corra Que a Polícia Vem Aí" a coisa se torna ainda mais grave por ressurgir na esteira de dúzias de paródias lançadas pós 2000 - "Todo Mundo em Pânico", "Não É Mais Um Besteirol Americano", "Deu a Louca em Hollywood", "Os Espartalhões" - que miravam filmes específicos e envelheceram como leite fora da geladeira.
No fim, o novo filme atropelou as intempéries. O DNA aqui é mesmo "Apertem os Cintos! O Piloto Sumiu", que surgiu do seminal "Kentucky Fried Movie" e renovou o humor americano, trio ZAZ à frente, no começo dos anos 1980. No novo "Corra Que a Polícia Vem Aí", que perverte o cinema policial, os romances noir e a ameaça real de tecnocratas, a palavra de ordem é "se é engraçado, entra no bolo". Liam Neeson, por fim, se mostra um herdeiro à altura de Leslie Nielsen e engata aqui, para desespero dos admiradores de seu talento dramático, uma nova fase em sua carreira. O filme, assim como Frank Drebin Jr., é idiota. É assim que a gente gosta!
