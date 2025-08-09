Eddie Murphy fala sobre 'A Última Missão': 'Eu inventei a comédia de ação!'

Embora a fórmula de "A Última Missão" repita o que o cinema do gênero tem feito nas últimas décadas, Eddie é ligeiro em ressaltar o quanto a forma de fazer filmes mudou. "O público hoje presta menos atenção", constata, resignado. "Antigamente dava para deixar um filme se desenvolver, nada acontecia por um bom tempo. Hoje a trama precisa ser montada de maneira que a história esteja sempre em movimento ou a plateia perde o interesse."

Pergunto se a popularização do streaming e seu maior tempo de tela tem a ver com essa mudança, mas Eddie me interrompe quando comparo a oferta de filmes como catálogo a uma locadora dos velhos tempos. "Não acho que seja por aí, porque as plataformas tem centenas de milhões der assinantes", explica.

"Quando a gente produz para o streaming, ele alcança essa plateia global de centenas de milhões ao mesmo tempo", conclui. "Não era assim quando a gente alugava filmes." O astro ressalta que o cinema possa não estar alinhado com uma geração com capacidade de atenção reduzida: "A garotada tem muitas opções de entretenimento no celular, então é mais fácil assistir dar o play em casa".

O DILEMA DE DOLITTLE

Antes de me despedir, faço uma provocação que deixa Eddie reflexivo. As continuações de "Um Príncipe em Nova York" e "Um Tira da Pesada" foram um retorno a filmes de sucesso, então pergunto se há outros personagens que ele gostaria de revisitar em algum momento. A princípio o astro não aponta nenhum específico, mas não demora para ele colocar uma história na mesa.

"A gente tinha uma ideia para um novo 'Dr. Dolittle', mas não vai rolar", diz sobre a série de livros, hoje em domínio público, que inspirou sua comédia de 1998 e da continuação de 2001. "Antes de mais nada, de todos os filmes já feitos com o personagem, de Rex Harrison aos dois ou três depois do meu, os únicos sucessos de bilheteria foram os meus."