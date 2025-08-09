Eddie Murphy fala sobre 'A Última Missão': 'Eu inventei a comédia de ação!'
Eddie Murphy está em território familiar. "A Última Missão" traz o mesmo estilo de comédia de ação que o astro popularizou ao longo de sua carreira. De sua estreia em "48 Horas" num distante 1982, ao retorno como o policial Axel Foley em "Um Tira da Pesada 4" ano passado, Eddie sempre acreditou na mistura como a fórmula do sucesso.
"Nunca fiz um filme de ação só pela ação", conta o astro. "Sempre funciona quando você mistura coisas engraçadas com a ação." Não é exagero dizer que ele é especialista no assunto. Quando Walter Hill colocou Murphy como parceiro de Nick Nolte em "48 Horas", foi como se tivesse descoberto ouro: "Foi a primeira comédia de ação".
"Tenho orgulho de ser o pioneiro desse gênero", continua Eddie. "Antes de '48 Horas' os policiais eram durões de verdade, tipo Clint Eastwood e Charles Bronson." Ele explica que o gênero era sério e sisudo, mas o filme de Hill, que coloca o policial interpretado por Nolte obrigado a trabalhar com o golpista feito por Murphy, subverteu a fórmula. "Em '48 Horas' os vilões eram sérios e a ação era intensa, tinha crime, sangue, palavrões e também comédia."
Ele lembra que o sucesso do filme, que arrecadou US$ 78 milhões nas bilheterias com um orçamento de US$ 12 milhões, impressionou a indústria com sua mistura inusitada. "Dois anos depois eu fiz 'Um Tira da Pesada' e de repente todo policial passou a ter uns bordões, tipo 'yippe ki yay, desgraçado' ou 'hasta la vista, baby'", lembra. "Os policiais ficaram engraçados e todo um gênero começou daí."
MISTURA DE GÊNEROS
"A Última Missão" não é "48 Horas" ou "Um Tira da Pesada". A fita dirigida por Tim Story (responsável pelos dois "Quarteto Fantástico" da Fox) se assemelha com outros exemplares menos festejados do currículo de Eddie Murphy, como "O Negociador", "Showtime" e "Sou Espião". A ação é murcha, nem toda piada decola e seu maior trunfo é mesmo o carisma do astro.
Murphy é Russell, que trabalha em uma empresa de carros forte e que, há poucos meses de se aposentar, ganha como novo parceiro o distraido Travis (Pete Davidson). O que era para ser um dia de transporte de bens valiosos rotineiro se torna uma aventura arriscada quando eles cruzam o caminho de Zoe (Keke Palmer), ladra que os envolve em um assalto a um cassino. Uns carros explodem aqui, outros bandidões entram em cena ali e é isso.
"Eu preciso que a ação tenha algo mais salpicado por cima, tipo ação e comédia, ou ação e romance", ressalta Keke, que ganhou projeção ao lado de Daniel Kaluuya no fantástico "Não! Não Olhe", de Jordan Peele. "Misturar gêneros deixa os personagens mais interessantes, e aqui conseguimos todos os três." Davidson, notório por seus anos no humorístico "Saturday Night Live", apressa-se em corroborar a colega: "É legar também ver a interação, tipo Eddie com Keke, ou Pacino contra De Niro; É bacana ver um embate quando você gosta dos dois lados".
CENTENAS DE MILHÕES
Embora a fórmula de "A Última Missão" repita o que o cinema do gênero tem feito nas últimas décadas, Eddie é ligeiro em ressaltar o quanto a forma de fazer filmes mudou. "O público hoje presta menos atenção", constata, resignado. "Antigamente dava para deixar um filme se desenvolver, nada acontecia por um bom tempo. Hoje a trama precisa ser montada de maneira que a história esteja sempre em movimento ou a plateia perde o interesse."
Pergunto se a popularização do streaming e seu maior tempo de tela tem a ver com essa mudança, mas Eddie me interrompe quando comparo a oferta de filmes como catálogo a uma locadora dos velhos tempos. "Não acho que seja por aí, porque as plataformas tem centenas de milhões der assinantes", explica.
"Quando a gente produz para o streaming, ele alcança essa plateia global de centenas de milhões ao mesmo tempo", conclui. "Não era assim quando a gente alugava filmes." O astro ressalta que o cinema possa não estar alinhado com uma geração com capacidade de atenção reduzida: "A garotada tem muitas opções de entretenimento no celular, então é mais fácil assistir dar o play em casa".
O DILEMA DE DOLITTLE
Antes de me despedir, faço uma provocação que deixa Eddie reflexivo. As continuações de "Um Príncipe em Nova York" e "Um Tira da Pesada" foram um retorno a filmes de sucesso, então pergunto se há outros personagens que ele gostaria de revisitar em algum momento. A princípio o astro não aponta nenhum específico, mas não demora para ele colocar uma história na mesa.
"A gente tinha uma ideia para um novo 'Dr. Dolittle', mas não vai rolar", diz sobre a série de livros, hoje em domínio público, que inspirou sua comédia de 1998 e da continuação de 2001. "Antes de mais nada, de todos os filmes já feitos com o personagem, de Rex Harrison aos dois ou três depois do meu, os únicos sucessos de bilheteria foram os meus."
Ele estreia o olhar e continua, com um leve sorriso. "É tudo meio nebuloso, já que outras pessoas podem ter sua versão de Dolittle, mas a Fox é dona do personagem que eu interpretei e eles não tiveram o menor interesse na ideia que eu mostrei", diz, antes de concluir. "Para resumir, eu fui o único a fazer sucesso com Dr. Dolittle no cinema e sou também o único que não pode fazer uma continuação."
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.