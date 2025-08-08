Nostálgico,'Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda' dá certo ao abraçar a bobeira

O que nos leva a este "Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda" (precisamos de títulos mais curtos). Décadas depois da experiênmcia que as fizeram trocar de corpos, a psicóloga Tess Coleman (Jamie Lee Curtis) abraçou a função de superavó desde que sua filha Anna (Lindsay Lohan) decidiu ser mãe solo. Ocupada com suas funções como produtora em uma grande gravadora, Anna sente na pele o que é ter uma filha adolescente, a impulsiva Harper (Julia Butters).

O quadro muda quando Anna conhece Eric (Manny Jacinto), viuvo inglês. Quando eles decidem se casar — o que implica em uma mudança para Londres —, não cai bem nem para Harper e muito menos para Lily (Sophia Hammons), filha adolescente de Eric que de cara se torna inimiga mortal de sua iminente meia-irmã.

A "maldição" da família reaparece com força e, dias antes do casório, acontece uma nova mudança de corpos (ufa, vamos lá): Tess troca com Lily e Anna com sua filha, Harper. As duas adolescentes, agora no corpo de adultas, vão tentar sabotar a cerimônia e melar o casamento para Harper ficar em Los Angeles e Lily voltar com o pai para Londres. Adolescente é difícil!

Lindsay Lohan, Jamie Lee Curtis ao fundo, felizona no set de 'Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda' Imagem: Disney

Cada vírgula do roteiro original é reproduzida aqui pela diretora Nisha Ganatra. O susto se torna um plano que, por fim, fortalece os laços familiares. No meio tempo, confusões profissionais (Anna precisa ajudar uma estrela pop em crise), confissões pessoais, a volta de um antigo crush (Chad Michhael Murray, firme e forte), muita música, muitas locações em uma Los Angeles totalmente idílica e irreal e um roteiro tão furado que parece um queijo suíço.

Mas, quer saber? Não havia nenhuma lógica na trama do filme de 2003, e isso não atrapalha o fluxo da aventura em 2025. O molho aqui ainda é acompanhar Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan a todo vapor. Elas nasceram para estes personagens e não parecem ter se afastado nem um milímetro neste hiato. A química continua afiada, assim como o senso de humor e a disposição de ambas em não ter o menor receio com cenas bobas e absurdas.