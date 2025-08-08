Nostálgico,'Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda' dá certo ao abraçar a bobeira
Um raio pode cair duas vezes no mesmo lugar. Às vezes pode levar mais de duas décadas — mas acontece! É exatamente o caso de "Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda", que reúne Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan em outra comédia leve, descolada, emocionante e que traz aquele quentinho nostálgico no peito.
A fórmula para acertar duas vezes no alvo é simples: não mudar a fórmula. Em 2003, Jamie e Lindsay eram mãe e filha que não se entendiam, vivendo em pé de guerra. Uma magia esperta trocou as duas de corpo e, ao experimentar a vida sob o ponto de vista uma da outra, puderam se entender melhor e estreitar os laços. Magia desfeita, risos e lágrimas, sobem os créditos.
Refilmagem de "Se Eu Fosse Minha Mãe", lançado em 1976 com uma Jodie Foster adolescente, "Sexta-Feira Muito Louca" passou de comédia boboca da temporada do verão gringo para fenômeno cultural. Às vezes a coisa simplesmente dá liga, e uma legião de garotas da Geração Z encontraram na trama tudo que elas buscavam como espelho: a música, a moda, os crushes, as gírias, o senso de humor. De sucesso no cinema, o filme ganhou outra vida em DVD e o resto é história.
Uma história, claro, que poderia ganhar pernas se não fosse a vida atribulada de Lindsay Lohan. "Sexta-Feira Muito Louca" e "Garotas Malvadas" solidificaram seu status como uma das atrizes jovens mais requisitadas em Hollywood. Nos bastidores, contudo, sua superexposição explodiu na adolescência, paparazzi sempre em sua cola, resultando em acidentes automobilísticos e uma agitada e bem documentada vida noturna em Los Angeles.
Em 2007, sua produção no cinema ficara em segundo plano aos olhos da mídia, cada vez mais focada em sua persona festeira e nos abusos de álcool e drogas. Rotulada como "difícil de trabalhar", Lohan viu os papéis minguando e sua estrela apagando. Em 2014 sua carreira se resumia a documentários sobre sua vida atribulada e projetos esparços em música e TV.
A virada veio em 2021, quando Lindsay, plenamente recuperada, assinou com a Netflix para uma série de filmes para a plataforma de streaming — nada digno de nota, mas que ajudaram a colocar sua carreira nos trilhos. Ao mesmo tempo, Jamie Lee Curtis, agora estrela oscarizada, nunca a perdeu de vista. Quando a oportunidade para uma reunião surgiu, a dupla reapareceu juntas como unha e carne.
O que nos leva a este "Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda" (precisamos de títulos mais curtos). Décadas depois da experiênmcia que as fizeram trocar de corpos, a psicóloga Tess Coleman (Jamie Lee Curtis) abraçou a função de superavó desde que sua filha Anna (Lindsay Lohan) decidiu ser mãe solo. Ocupada com suas funções como produtora em uma grande gravadora, Anna sente na pele o que é ter uma filha adolescente, a impulsiva Harper (Julia Butters).
O quadro muda quando Anna conhece Eric (Manny Jacinto), viuvo inglês. Quando eles decidem se casar — o que implica em uma mudança para Londres —, não cai bem nem para Harper e muito menos para Lily (Sophia Hammons), filha adolescente de Eric que de cara se torna inimiga mortal de sua iminente meia-irmã.
A "maldição" da família reaparece com força e, dias antes do casório, acontece uma nova mudança de corpos (ufa, vamos lá): Tess troca com Lily e Anna com sua filha, Harper. As duas adolescentes, agora no corpo de adultas, vão tentar sabotar a cerimônia e melar o casamento para Harper ficar em Los Angeles e Lily voltar com o pai para Londres. Adolescente é difícil!
Cada vírgula do roteiro original é reproduzida aqui pela diretora Nisha Ganatra. O susto se torna um plano que, por fim, fortalece os laços familiares. No meio tempo, confusões profissionais (Anna precisa ajudar uma estrela pop em crise), confissões pessoais, a volta de um antigo crush (Chad Michhael Murray, firme e forte), muita música, muitas locações em uma Los Angeles totalmente idílica e irreal e um roteiro tão furado que parece um queijo suíço.
Mas, quer saber? Não havia nenhuma lógica na trama do filme de 2003, e isso não atrapalha o fluxo da aventura em 2025. O molho aqui ainda é acompanhar Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan a todo vapor. Elas nasceram para estes personagens e não parecem ter se afastado nem um milímetro neste hiato. A química continua afiada, assim como o senso de humor e a disposição de ambas em não ter o menor receio com cenas bobas e absurdas.
Talvez este seja o maior charme de "Uma Sexta-Feira Ainda Muito Louca": abraçar o absurdo e não se levar tão a sério. É um filme tão previsível quanto delicioso, e quem se levar pela nostalgia e pelo sentimentalismo descarado terá duas horas de diversão sólida. Vale para millenials que acham que sabem de tudo, vale também para quem mergulhou no primeiro filme e aprendeu uma coisa ou outra sobre a vida nas duas últimas décadas. Chorar? Vale também!
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.