'A Hora do Mal' recupera a sensação do medo como experiência coletiva
Contos de fadas são nada além do que um alerta, uma história assustadora narrada ao pé da cama que, por trás das alegorias e das metáforas, traz um recado simples: o mundo é perigoso, então é prudente desconfiar do que parece estranho, não se colocar em proverbiais becos sem saída e, talvez o mais importante, manter os olhos sempre bem abertos.
"A Hora do Mal" pode não ser tão didático quanto os contos povoados por lobos maus ou sereias apaixonadas, mas explora de forma semelhante as consequências que reverberam a partir de uma decisão equivocada. A diferença para tramas populares infantilizadas pelo tempo (e pela Disney) é a tensão que escala até o limite do insuportável e o medo enroscado em um mistério aparentemente insolúvel — o filme já passa da metade e ainda não fazemos a menor ideia do que está acontecendo.
O gatilho é um acontecimento inexplicável. Em uma madrugada qualquer, dezessete crianças levantam de suas camas, abrem a porta de casa e abraçam a escuridão da noite para nunca mais serem encontradas. Em comum, todas estudavam na classe da professora Justine Gandy (Julia Garner), que chegou na escola como sempre e encontrou, à exceção do tímido Alex (Cary Christopher), sua sala de aula vazia.
O que acontece em seguida é o microcosmo do mundo moderno. A polícia, mesmo após investigações exaustivas, não tem nenhuma pista do que pode ter motivado a fuga das crianças — ou para onde elas possam ter ido. Justine, que já não era uma figura equilibrada, se torna obcecada em descobrir respostas. Alex mostra-se ainda mais introspectivo. Os pais dos desaparecidos, Archer Graff (Josh Brolin) à frente, sucumbem à mentalidade de manada traduzida em resposta visceral e agressiva que atropela fatos e lógica.
Esse tabuleiro é montado de forma brilhante pelo roteirista e diretor Zach Cregger, que há três anos chamou atenção com o esquisito "Noites Brutais". Embora a trama fosse esperta — dois estranhos alugam o mesmo airbnb e descobrem que havia mais a temer do que passar uma noite com um descongecido —, o final vulgar fatalmente reduziu a experiência a mais um "filme de monstro".
"A Hora do Mal" mostra que Cregger, mesmo mantendo alguns elementos narrativos de seu trabalho anterior, aprendeu as lições certas. Assim como em "Noites Brutais", a trama explora o sentimento de abandono em comunidades longe de grandes centros urbanos, é contada de forma não linear e apresenta o ponto de vista de vários personagens. Somente no trecho final, que troca o clima desconfortável e ameaçador por uma revelação que vem do mais absoluto nada, o quadro completo fica claro.
Ao contrário de alguns de seus pares mais incensados, Cregger não desenvolve uma ideia complexa ou autoindulgente: tudo aqui serve à história. Ele também mostra confiança no público ao não mastigar a trama em seus mínimos detalhes, deixando espaço para a plateia absorver o mistério e suas consequências sem nenhuma pressa. É um cuidado cada vez mais raro e um reencontro bem vindo com o elemento surpresa.
2025 tem sido um ano bacana para o cinema de terror — de "Pecadores" a "Extermínio: A Evolução", passando pelos ainda inéditos "Juntos" e "Faça Ela Voltar", a sensação do medo como experiência coletiva tem mantido as plateias empolgadas. O que separa as fitas medíocres de filmes com fôlego para perdurar com o tempo é trazer camadas narrativas mais profundas do que o simples festival de sangue espirrando.
Mais do que mero terror, portanto, "A Hora do Mal", é uma história sobre o medo do desconhecido, das consequências, de um mundo por trás do véu racional que não queremos enxergar. É uma história sobre a inocência infantil esmigalhada em um mundo de predadores. O rompimento da normalidade — como ter dezessete crianças fugindo sem motivo aparente noite adentro — é a materialização desse medo.
Com maior controle de narrativa, tom, estrutura e construção de mundo, Zach Cregger amarra cada ideia em um pacote elegante. Apesar de extremamente violento, "A Hora do Mal" não é gráfico além do necessário. O senso de humor mordaz traz risadas nervosas como a calmaria que antecede a pancada. Julia Garner e Josh Brolin são nossas âncoras, interagindo com atores excepcionais como Alden Ehrenreich, Benedict Wong e uma Amy Madigan espetacular.
A excelente recepção a "Noites Brutais" poderia ter conferido a Zach Cregger uma aura equivocada de invencibilidade. Em vez de se deixar seduzir, porém, ele se desviou dessa armadilha, preferindo explorar em "A Hora do Mal" ideias desconfortáveis e surpreendentes sem nunca abrir mão do entretenimento. Terminou com um dos filmes mais satisfatórios do ano. Tudo isso, veja só, sem precisar começar com "era uma vez".
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.