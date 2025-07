Não se engane: 'Amores Materialistas' passa longe de ser comédia romântica

Dakota Johnson traduz bem a fragilidade por traz da fachada de segurança de sua personagem - que, diga-se, não é exatamente alguém que ganha nossa simpatia. Ela é por vezes fria e superficial, verbalizando em várias ocasiões que uma das condições inegociáveis em um relacionamento é que o parceiro seja rico. Existe uma sugestão de dificuldades materiais em sua infância e adolescência que o filme nunca explora por completo.

Apesar da rendição a certos paradigmas da comédia romântica já no terceiro ato, "Amores Materialistas" insiste em manter um pé firme na melancolia da impossibilidade de existir a perfeição em uma relação amorosa. Essa característica encobre os diálogos espertos e as situações pitorescas com um texto inesperadamente profundo que eleva a qualidade do filme, mesmo que para isso sacrifique parte de seu valor como entretenimento.

Entre a leve subversão do gênero e o discurso sério sobre solidão na cidade grande, "Amores Materialistas" é uma lembrança agridoce, embalada por um elenco charmoso, do quanto é difícil embarcar num relacionamento em um mundo cada vez mais acelerado e raso. A decisão de encerrar sua trama como a comédia romântica que ela evitou ao longo de todo o filme, contudo, mostra que nem uma artista talentosa como Celine Song está livre das armadilhas do cinema convencional.