Adam Sandler comanda o caos nostálgico de 'Um Maluco no Golfe 2'

Christopher McDonald, Julie Bowen e Adam Sandler falam sobre 'Um Maluco no Golfe 2' Imagem: Reprodução

É um sinal dos tempos que não passa despercebido pelo diretor do filme, Kyle Newacheck. Assumir o comando de "Um Maluco no Golfe 2" é, em suas palavras, como um passeio pelos estúdios da Universal que desperta a tal magia do cinema. "Eram personagens que eu só tinha visto pela tela, objetos que eu só tinha visto pela tela, como o taco de golfe original usado por Adam", lembra. "Foi como fazer um filme em território sagrado, mas um lugar que me deixa feliz em fazer parte dele."

Sua história com o filme, "Happy Gilmore" no original, vai além. "Eu tinha 12 anos quando assisti o original com meu irmão e a gente ficou chapado com o quanto aquilo era engraçado", continua. "Mas, ao mesmo tempo, eu me perguntei como aquele filme tinha sido feito, quem são essas pessoas e como eles fazem aquilo, porque parece ser muito legal." A experiência pavimentou o caminho para Newacheck se tornar um diretor de comédias: "O bad boy que queria jogar golfe fez sentido pra mim, porque ele era agressivo como eu, eu socava buracos na parede!".

Comédia, em 1996, era uma experiência coletiva no cinema. Hoje os filmes do gênero parecem ter sido sequestrados pelo streaming, até pelo conforto de assistir no sofá da sala. "Mas eu tenho 100 por cento de certeza que é possível colocar uma comédia no cinema e tirar as pessoas de casa", ressalta o diretor. "Acho que as pessoas estão cometendo um grande erro ao não lançar esses filmes no cinema, estamos perdendo a camaradagem da risada."

Shooter McGavin (Christopher McGavin) encara seu nêmesis, Happy Gilmore (Adam Sandler) Imagem: Netflix

Christopher McDonald, que retoma o papel do golfista profissional Shooter McGavin, não acredita que a experiência coletiva do cinema está morta, mas acredita que o hábito do público mudou com a Netflix reunindo amigos e família em torno de uma TV de 64 polegadas. "Ao mesmo tempo, quando vamos ao cinema tem uma turma tossindo ou gritando lá no fundo", alerta. "Não é divertido, aconteceu comigo, fui ver um filme e uns caras começaram a bagunçar."