Como desastres naturais lapidaram a ameaça cósmica em 'Quarteto Fantástico'

Apresentado em uma arco de histórias publicado originalmente nos quadrinhos do Quarteto Fantástico ainda nos anos 1960, pelas mãos de seus criadores Stan Lee e Jack Kirby, Galactus faz em "Primeiros Passos" sua estreia no cinema —bom, ao menos uma estreia mais digna do que sua representação como uma nuvem espacial no filme "Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado", que em 2007 colocava um tijolinho do que eventualmente se tornaria a Marvel no cinema.

A nova aventura, agora dentro do universo compartilhado que o estúdio desenhou a partir de "Homem de Ferro" em 2008, não recupera somente Galactus. Ao seu lado está seu arauto, agora a Surfista Prateada, interpretada por Julia Garner. "Quando penso em força da natureza, penso também em clareza", diz a atriz, completando o colega. "Clareza de propósito, do caminho que eles precisam seguir. É impossível ser uma força da natureza sem clareza."

Ralph Ineson e Julia garner falam sobre 'Quarteto Fantástico: Primeiros Passos' Imagem: Reprodução

Por não ter amarras com dilemas morais humanos, construir Galactus como personagem exigiu uma abordagem incomum por parte de Ineson. "O primeiro passo foi buscar elementos físicos e vocais para encontrar o personagem", explica. "Além disso, assisti a muitos vídeos de desastres naturais, furacões e tsunamis para imaginar o poder destrutivo que Galactus possui."

O ator, notório por seu trabalho em "Game of Thrones e em "A Bruxa", apontou outro exercício para entender a perspectiva de uma figura tão fantástica. "Eu costumava subir em arranha-céus e enxergava as coisas lá de cima, refletindo sobre como seria ter aquela visão do mundo", reflete. "Queria abraçar a escala do personagem e além de me se aprofundar em suas características humanas."

O trabalho como Galactus se tornou, por fim, uma ação solitária para o ator. Como o personagem é um gigante, a interação com o restante do elenco no set era inexistente, executada posteriormente com a ajuda de efeitos visuais. "Os outros atores existiam para mim como pequenos 'x' marcados com fita adesiva no chão do estúdio", revela, bem humorado. "Por isso que eu terminei no topo de prédios e assistindo a vídeos: quando estava no traje, olhando para as marcações no chão, havia alguma memória emocional para me apoiar."