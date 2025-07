Novo 'Quarteto Fantástico' é tímido no espetáculo, mas certeiro no coração

Mesmo assim, Matt Shakman e a equipe de criação da Marvel chegaram a uma solução elegante. O novo "Quarteto Fantástico" existe em uma realidade paralela, em que a sociedade estacionou em uma estética dos anos 1960, lapidada por conquistas tecnológicas que não a privaram de certa inocência e ingenuidade. Neste cenário retrô futurista, a família de aventureiros liderada pelo cientista Reed Richards (Pedro Pascal), o Senhor Fantástico de inteligência prodigiosa e poderes elásticos, protege o mundo há quatro anos, equilibrando rotina heroica com vida como celebridades.

Joseph Quinn, Vanessa Kirby, Pedro Pascal e Ebon Moss-Bacharach em 'Qiarteto Fantástico: Primeiros Passos' Imagem: Marvel

Em sua primeira meia hora, "Quarteto Fantástico" é uma delícia. A origem dos heróis - uma viagem espacial alterou seu DNA e lhes concedeu superpoderes - é recapitulada rapidamente para logo passar à trama. Reed recebe da esposa Susan (Vanessa Kirby, a Mulher Invisível) a notícia que eles serão pais - boa nova rapidamente dividida com Johnny Storm (Joseph Quinn, o Tocha Humana), irmão da futura mamãe, e com Ben Grimm (Ebon Moss-Bacharach, o Coisa), melhor amigo de Reed. Com o crime na cidade sob controle, a família fantástica parece confortável em seu idílio.

A paz é chacoalhada com a chegada da poderosa Surfista Prateada (Julia Garner), anunciando com estardalhaço que a Terra foi selecionada para ser destruída pelo predador cósmico Galactus (Ralph Ineson). Atônita, a equipe parte para o espaço - com Sue muito grávida! - na tentativa de frear as ações do gigante estelar. A proposta feita à família é o mais puro terror: Galactus promete poupar o planeta em troca do bebê ainda não nascido - segundo ele, uma entidade de poder imensurável que pode frear seu ímpeto destrutivo. A resposta, claro, é não!

De volta à Terra, essa cadeia de eventos abala a confiança da população na equipe, com Reed correndo contra o tempo para bolar uma forma de prevenir o proverbial fim do mundo e manter a família unida enquanto aguarda a iminente chegada de Galactus. Ensanduichado entre um primeiro ato vibrante e um clímax espetacular e digno do melhor da Marvel, esse miolo, lamento informar, é mais do mesmo da já desgastada fórmula do estúdio. A diferença é uma embalagem mais luxuosa.