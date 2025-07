'Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado' é produto nostálgico vencido

Lançado em 1997, "Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado" surgiu na esteira do sucesso de "Pânico", que chegou aos cinemas no ano anterior. O filme de Wes Craven trouxe um revival do gênero slasher e logo todo mundo quis seu pedaço do bolo. E tome "Lenda Urbana", "Premonição", "Pânico na Floresta", "A Casa de Cera", "Turistas" e uma legião de clones que massacrou a fórmula à exaustão.

No caso de "Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado", o elenco (vá lá) carismático - Jennifer Love Hewitt, Sarah Michele Gellar, Ryan Phillippe e Freddie Prinze Jr. - e o pedigree do roteirista de "Pânico", Kevin Williamson, ajudaram a criar uma marca financeiramente bem sucedida. Foram três filmes - o terceiro lançado direto em vídeo - e uma série recente que durou uma única temporada. Parecia, entretanto, muito esforço para explorar outra variação preguiçosa do assassino implacável dedicado a remover um grupo de jovens desavisados do pool genético.

Elenco de 'Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado' observam, em pânico, sua carreira despencar no abismo Imagem: Sony

Por ser uma continuação, e não um remake, é ainda mais grave o novo filme, escrito e dirigido por Jennifer Kaytin Robinson (roteirista de "Thor: Amor e Trovão"), se esforçar para não trazer nada de novo a essa fórmula. Em uma cidade costeira, um grupo de jovens causa a morte de um inocente numa estrada erma. Um ano depois, eles - e as pessoas em seu entorno - são mortos um a um por um maníaco vestido de pescador. Já aviso para deixar a empatia em casa: é difícil simpatizar com uma turma que, além de se colocar em situações que celebram sua própria ignorância, por vezes parecem ignorar que estão na mira de um assassino. O filme arrisca uma reviravolta aqui, espirra sangue acolá, et voilà.

A ideia em ressuscitar "Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado" é claramente buscar alguma tração com o fator nostalgia atrelado a uma propriedade intelectual. O problema é que já não havia nada a celebrar no filme de 1997, subproduto feito às pressas que meramente aproveitou o momento favorável. Sem alicerces além do sangue espalhado por um serial killer misterioso, não há "legado" para ser explorado.

Se retomar a estrutura de uma obra ruim pode ser boa desculpa para melhorar o produto, não foi o caso deste "Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado". Arrastado por uma hora e meia que parecem semanas, o filme é solapado por um elenco inerte, mortes pouco inspiradas e por um roteiro que consegue ser absurdo até para um filme de terror. Difícil a paciência da plateia não chegar ao terceiro epílogo em frangalhos. Nem a adição de Freddie Prinze Jr. e Jennifer Love Hewitt afaga alguma memória afetiva - irremediavelmente prejudicada pela conclusão de que ninguém mais precisa saber o que aconteceu no verão passado.