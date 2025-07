Nicolas Cage, guerra civil, super bebê e outros Superman que não decolaram

Burton encomendou ilustrações para seu diretor de arte começar a trabalhar em cenários, Cage experimentou diversas versões do traje do herói (a internet faz a festa com os vídeos) e Pittsburgh seria cenário da Metrópolis imaginada pelo diretor. O estúdio, contudo, teve problemas com o orçamento que, antes de uma polegada de celuloide ser filmada, previa um gasto de US$ 190 milhões, mirando um lançamento no verão americano de 1998.

A gastança desenfreada já colocava a conta no negativo, e Burton, após um ano, removeu-se do projeto para dirigir "A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça". Cage se manteve no filme até 2000, mas após as negativas de Michael Bay, Stephenm Norrington, Simon West e Martin Campbell, "Superman Lives" parecia destinado à obsolescência - a versão do ator como Superman foi recriada em CGI para uma sequência de "The Flash". Em desespero, Peters ofereceu o papel de Superman a Will Smith, que imediatamente recusou. O projeto, por fim, foi abandonado.

Batman vs. Superman: Asylum

Há de se admirar a tenacidade do estúdio em fazer Superman voar a qualquer custo. Andrew Kevin Walker ("Seven") foi contratado em 2001 para escrever uma aventura que juntaria o Homem de Aço e o Cavaleiro das Trevas sob a direção de Wolgang Petersen ("Mar em Fúria"). O texto foi revisado por Akiva Goldsman ("Batman & Robin", eu sei...) e o estúdio se animou.

A trama coloca Bruce Wayne e Clark Kent como melhores amigos - o primeiro abandonou a luta contra o crime há cinco anos, o segundo amarga o divórcio com Lois Lane. Quando a noiva do bilionário é assassinada pelo Coringa, ele volta a ser o Batman, agora em busca de vingança - o que não cai bem com o Azulão, que prefere dar ao vilão um julgamento justo.

Sim, Batman e Superman eventualmente saem no braço - o Homem-Morcego usa uma armadura alimentada por kryptonita. Não, ninguém fala "Martha". Sim, os superamigos eventualmente descobrem que tudo não passa de um plano de Lex Luthor para induzir Batman a matar Superman. Ao menos aqui existe um motivo plausível para os dois titãs se atracarem.