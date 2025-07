Emocionante, otimista e assumidamente político, novo 'Superman' voa alto!

Mais do que isso: seu "Superman" não tem receio em ser uma fantasia de ficção científica exuberante, um mundo de superciência inspirado nos quadrinhos da Era de Prata, em que meta-humanos combatendo kaijus desenfreados não passa de mais uma terça-feira.

O que surpreende em "Superman", contudo, é o quanto o texto se dispõe a trilhar caminhos políticos. Não devia ser novidade, já que as melhores histórias de fantasia são as que nos fazem refletir sobre o mundo ao redor - a criação do Homem de Aço em 1938 surgiu como resposta de dois adolescentes judeus a uma realidade progressivamente mais complexa e perigosa. No novo filme, os paralelos surgem como ferramentas para ressaltar a importância do herói em um cenário sombrio.

David Corenswet em 'Superman' Imagem: Warner

"Superman" começa justamente após ele impedir que a Borávia, país de grande capacidade bélica, invada a nação vizinha de Jarhanpur. A ação do Homem de Aço, que culmina com um combate nos céus de Metrópolis com o poderoso Martelo da Borávia, defensor do país agressor, divide a opinião pública e faz o governo hesitar na defesa do Superman.

A essa altura, vale frisar, o herói está em atividade há três anos e se tornou figura pública extremamente popular, defendendo com transparência um mundo já ciente de sua herança kryptoniana. A população aceita e acredita em um alienígena trajando uma roupa colorida que se coloca à disposição da humanidade. A mudança dessa percepção é uma batalha que não pode ser combatida com músculos.

É preciso coragem para injetar uma linha narrativa alinhada com o momento geopolítico atual, em que um país com superioridade militar invade o vizinho para anexar suas terras e eliminar seu povo com a desculpa de estar "fazendo o bem". Cutucar a ferida sob o prisma da fantasia exige confiança, e a trama de "Superman" não se furta em expor as consequências dos atos do Homem de Aço, criticados especialmente no campo de batalha digital.