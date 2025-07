20 + 1 histórias em quadrinhos essenciais para conhecer o Superman

Superman 233 Imagem: DC

Um acidente com uma máquina energizada por kryptonita transforma todo o elemento no planeta, maior fraqueza do Superman, em ferro. Ao mesmo tempo em que se livra da sombra permanente da morte, o herói enfrenta uma duplicata feita em areia que drena seus poderes e planeja tomar seu lugar como defensor da Terra. A saga marcou a modernização do Superman, seguindo uma linha editorial iniciada com tramas mais sofisticadas do Batman, e colocou uma pedra em tramas mais simplistas que até então definiam a jornada do herói.

"PRECISA HAVER UM SUPERMAN?"

Superman #247, 1972

Ellior S. Maggin e Curt Swan

Superman 247 Imagem: DC

Após uma missão no espaço, Superman é confrontado pelos Guardiões do Universo, fonte de poder do Lanterna Verde, se sua presença de alguma forma emperrava o progresso natural na Terra. De volta para casa e tomado pela dúvida, o herói se envolve no conflito de trabalhadores mexicanos explorados pelo patrão e repensa sua forma de ajudar a humanidade. Com clara influência dos quadrinhos Marvel, tramas de consciência social ajudaram a humanizar o Homem de Aço para uma nova geração de leitores.

"PARA O HOMEM QUE TEM TUDO..."

Superman Annual #11, 1985

Alan Moore e Dave Gibbons