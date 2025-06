Cruise, Pitt, 'Rush': os 15 melhores filmes para assistir longe do pit stop

11. RICKY BOBBY: A TODA VELOCIDADE

(Talladega Nights, Adam McKay, 2006)

Will Ferrell é campeão em 'Rycky Bobby - A Toda Velocidade' Imagem: Sony

Ao desenhar uma paródia do mundo exagerado das corridas NASCAR, Will Ferrel e o diretor Adam McKay terminaram com um retrato engraçadíssimo dos bastidores de um naco do automibilismo 100 por cento americano.

10. CORRIDA DA MORTE - ANO 2000

(Death Race 2000, Paul Bartel, 1975)

David Carradine arrepia em 'Corrida da Morte - Ano 2000' Imagem: New World/Divulgação

Na distopia tecida pelo produtor Roger Corman, com direção afiada do gênio Paul Bartel, o regime totalitário dos EUA gerou uma corrida transcontinental em que pontos se acumulam com a volocidade dos carros e as vítimas que eles atropelam ao longo do caminho. À frente, os rivais David Carradine e Sylvester Stallone!