'Elio' nos leva ao espaço em uma história bonita, vibrante... e esquecível

Elio é um garoto solitário, criado pela tia após a morte trágica de seus pais. Fascinado com o módulo espacial Voyager e com a possibilidade de haver vida fora da Terra, ele troca qualquer convívio social por tentativas de ser abduzido por aliens que, acredita, estão de olho. Não tarda para que Elio embarque de verdade em uma aventura espacial e aprenda, bem ao estilo "O Mágico de Oz", que não há lugar como o lar.

Um ano depois do triunfo avassalador de "Divertida Mente 2", a Pixar volta a apostar em uma ideia original. "Elio" é ligeiro e direto ao ponto. Como boa parte das produções do estúdio, equilibra deslumbre visual irretocável com uma história certinha, mesmo que aqui seja claramente pensada em comitê para não correr riscos. Como produto, não lhe falta competência: a animação é fluida e inventiva, o design de mundos e criaturas é criativo e irreverente. Tem risos, tem emoção.