'Tubarão': 50 anos do maior filme de terror (e 1º blockbuster) da história

As filmagens foram um desastre. "Tubarão" foi o primeiro filme rodado no oceano, na costa de Martha's Vineyard, e a produção esbarrou em todo tipo de adversidade. A equipe terminava cada diária esgotada por ter de lidar com as condições climáticas e as intempéries de filmar no mar. O roteiro era finalizado na noite anterior da produção de cada cena. E o tubarão mecânico, apelidado "Bruce" (nome do advogado do diretor), nunca funcionou a contento.

'Tubarão' é um dos filmes de Steven Spielberg Imagem: Divulgação

Spielberg, por sua vez, tentava se manter firme. Sua inexperiência ao rodar seu então terceiro filme o impedia de enxergar o real escopo da empreitada. Mais ainda: ele sabia que, apesar de todos os caminhos levarem ao desastre, ele sentia que estava construindo algo especial, que aos poucos passava de matinê descompromissada e esquecível a um verdadeiro suspense hitchcockiano.

Mesmo assim, o diretor decidiu se ausentar do último dia de filmagens. A equipe, totalmente exaurida após 159 dias de filmagem (a previsão original eram 55), se encarregou da cena em que o tubarão explode. O orçamento também foi esticado para além do dobro da soma original. Spielberg, embora seguro de seu filme, achava que nunca mais trabalharia em Hollywood após "Tubarão".

O estúdio, por sua vez, apostou na aventura com uma campanha de marketing agressiva, usando o lançamento do livro de Benchley como pontapé inicial do esforço de marketing, expandido para ações com parceiros promocionais e uma avalanche de comerciais na TV em todo o país. De aposta arriscada, "Tubarão" se tornou o programa imperdível da temporada do verão americano em 1975.

O que ninguém esperava, contudo, era a resposta entusiasmada do público. Inicialmente lançado em 464 cinemas, o filme de Spielberg viu a demanda dobrar esse número em pouco menos de dois meses. No resto do mundo, as plateias acompanhavam o movimento. "Tubarão" logo passou de sucesso nos cinemas para fenômeno pop irrefutável.