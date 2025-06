Danny Boyle fala sobre a evolução da espécie em seu novo 'Extermínio'

Lançado em 2002, "Extermínio" ganhou status cult e marcou a cultura pop ao criar uma distopia em que a civilização, ao menos sua porção no Reino Unido, esfarela-se quando um vírus transforma a população em zumbis infectados com raiva. Mais de duas décadas depois, o diretor Danny Boyle e o roteirista Alex Garland retornam a este microcosmo com "Extermínio: A Evolução", filme que chega em estranha sintonia com o mundo real.

Logo no começo de meu papo com a dupla, foi inevitável não trazer a similaridade das imagens de uma Londres deserta no começo de "Extermínio" com cidades em todo o mundo paralisadas pela pandemia da covid. O diretor se apressa em falar o quanto a experiência ajudou a colocar seu elenco em sintonia com a estranheza que o novo filme pedia.

"Do ponto de vista narrativo, a pandemia foi uma ferramenta perfeita", explica. "Assim como a Londres deserta em 'Extermínio', tivemos capitais por todo o mundo rendidas da mesma maneira." Ele ressalta o sentimento de desconexão em ver uma cidade daquela forma da noite para o dia. "Houve um valor ainda mais profundo aprendido com a experiência", continua.