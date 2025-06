'Extermínio: A Evolução': Danny Boyle amplia o medo de um futuro possível

Essa ansiedade foi convertida em filme por Danny Boyle com "Extermínio". As imagens de uma Londres esvaziada, desbravada por um jovem que acabara de acordar de um coma (Cillian Murphy), davam lugar a um pesadelo em que hordas de infectados buscavam destroçar os vivos. A falência das instituições, somada ao horror primitivo de uma população desumanizada, fez do filme lançado em 2002 uma peça importante na cultura pop moderna - como cinema de terror e como espelho do estado das coisas.

Jamie (Aaron Taylor-Johnson) leva Spike (Alfie Williams) em sua primeira caçada Imagem: Sony

"Extermínio: A Evolução" marca o retorno não só de Boyle, mas também do roteirista Alex Garland, a essa distopia que lida com futuros possíveis, ao mesmo tempo em que faz uma leitura do mundo de hoje. Afinal, décadas depois do filme original - entrecortado por uma continuação em 2007 que não teve input da dupla -, as notícias não são exatamente promissoras. Depois de uma pandemia global, lidamos agora com a radicalização das relações políticas, ingredientes que ajudam a expandir as ideias e o terror de "Extermínio".

Depois do prólogo com crianças, massacre e Teletubbies, "A Evolução" salta 28 anos, e a situação não avançou. O Reino Unido segue em quarentena, o mundo exterior é um mistério e os sobreviventes se organizam como podem. Um semblante de civilização é observado em uma ilhota separada do continente por um fiapo de terra, um caminho estreito encoberto na maré alta. Nessa comunidade, a normalidade é mantida por um conjunto de regras rígidas e por vigilância constante.

Incursões para o território em quarentena incluem um rito de passagem, em que jovens precisam matar um dos infectados e entender o perigo que os cerca. É assim que Jamie (Aaron Taylor-Johnson) leva seu filho de 12 anos, Spike (o excepcional Alfie Williams), para explorar o que sobrou da civilização. Nessa primeira metade da trama, Boyle apresenta a nova configuração dos infectados, que décadas depois se comportam ou como feras que caçam em matilha, ou como criaturas reduzidas a chafurdar na lama em busca de sustento - ambas "espécies" ainda dominadas pelo vírus e extremamente letais.