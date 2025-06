Os 13 Melhores Filmes de Terror do Século 21 (até agora)

O terror talvez seja o único gênero do cinema que circule bem por todo o mundo. O idioma pode ser diferente, os costumes variam, mas medo é primordial e universal. Agora que o primeiro quarto do século 21 se avizinha do fim, não existe hora melhor para ver o que nos assustou de verdade desde que o bug do milênio ameaçou e não cumpriu.

Antes de mais nada, vale ressaltar que 2025 já teve um filme de terror espetacular - o surpreendente "Pecadores", de Ryan Coogler -, e que todos as semanas os cinemas recebem ao menos um novo exemplar do gênero. Fechar a lista foi, por sinal, tarefa inglória: os títulos que ficaram de fora, como "Abismo do Medo", "Cloverfield", "O Segredo da Cabana" e "O Hospedeiro", só provam o quanto o gênero vive sua era de ouro!

A regra, portanto, foi uma só: se você teve de dormir com as luzes acesas, o filme funcionou. Listas são sempre absurdamente pessoais, então sinta-se livre para concordar, discordar e apontar o que ficou de fora nos comentários lá embaixo. Vamos a eles!