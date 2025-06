'Bailarina': Ana de Armas entra em ação em trama simplória de vingança

John Wick (Keanu Reeves) dá as caras em 'Bailarina' Imagem: Paris

O que sobra, por outro lado, são sequências de ação que, embora executadas com precisão, posicionam-se mais como pirotecnia do que recurso dramático. E tome Ana de Armas brigando com capangas anônimos em uma boate (numa missão sem pé nem cabeça), nos corredores do Continental, nas ruas de Praga e, por fim, em um vilarejo perdido no leste europeu, com a cidade inteira voltada contra ela.

A produção de "Bailarina" foi complicada, com o lançamento adiado por um ano e Stahelski assumindo a direção das cenas adicionais que injetaram mais ação e contexto à trama. O descompasso fica claro quando o filme se aproxima do clímax e as sequências parecem melhor elaboradas —inclusive a participação de Keanu Reeves como John Wick, num momento aleatório mas que tem lá seu charme. Para quem busca nada além de diversão passageira, é o bastante.