Tom Cruise faz de 'Missão: Impossível' o maior espetáculo da Terra

A opção é necessária para posicionar as peças no tabuleiro. Com ecos da trama do primeiro e também do terceiro filme, "O Acerto Final" é continuação direta da trama de "Acerto de Contas", que em 2023 colocou como antagonista uma inteligência artificial que contaminou o ciberespaço, a Entidade. A busca por meios para frear seu avanço, ameaça real para a vida no planeta, coloca Ethan no caminho de Gabriel (Esai Morales), figura enigmática de seu passado que trabalhou em conluio com o algoritmo do mal para seus propósitos de dominação.

Tom Cruise desafia a gravidade em 'Missão: Impossível - O Acerto Final' Imagem: Paramount

No começo de "O Acerto Final", contudo, Gabriel encontra-se abandonado pela Entidade após seu fracasso em adquirir a chave que aponta a única forma de controlá-la. O vilão precisa de Hunt para concretizar seu plano - nosso herói, por sua vez, tem de driblar a desconfiança de um governo que assiste às potências nucleares tombarem ante o avanço da Entidade e é obrigado, ainda que reticente, a depositar a esperança para salvar o mundo nas mãos de um único homem.

O roteiro de "O Acerto Final", embora se mostre bem amarrado quando a poeira assenta, é intrincado e demanda explicação constante - principalmente por somar constantemente um novo nível de dificuldade ao plano de Hunt. Em certos momentos, essa redundância verbal poderia usar uma mão mais firme na edição, assim como certas narrativas abandonadas no meio do caminho. Mas com uma metragem de quase 3 horas, este termina como um pecado perfeitamente perdoável em um filme que nunca parece inchado ou enfadonho.

A arquitetura da trama sempre foi coadjuvante desde o primeiro "Missão: Impossível", que em 1996 deu dor de cabeça ao diretor Brian De Palma justamente para alinhar o texto com a visão de Cruise, seu astro e então produtor estreante. Encontrar o macguffin de cada filme não passava de pretexto para criar sequências de ação exponencialmente ousadas e complexas - a partir do quarto filme, "Protocolo Fantasma", Cruise se revelou um verdadeiro viciado em adrenalina e abandonou juízo e limites, tudo em nome de obter a cena perfeita.