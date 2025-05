Fofo e caótico, 'Lilo & Stitch' mostra o jeito certo de revisitar o passado

Stitch aprende o que é ter uma família com Lilo (Maia Kealoha) Imagem: Disney

"Lilo & Stitch" curiosamente traz escopo menor que o original animado. Alguns personagens foram condensados (o Capitão Gantu, guerreiro da Federação ausente do novo filme, teve parte de sua personalidade injetada em Jumba), outros foram desdobrados (Cobra Bubbles agora é só um agente da CIA, com o papel de assistente social entregue à atriz Tia Carrere), e parte do espetáculo, especialmente no terceiro ato, deu lugar a soluções menos explosivas (já vejo os puristas chiando).

O que permanece imutável é o gigantesco impacto emocional, principalmente entre os pequenos na plateia, quando o filme aborda temas como amor, família, perda e pertencimento. "Lilo & Stitch" caminha perigosamente para o sentimentalismo desenfreado e só não se perde nesse caminho pela vibração anárquica e apelo irresistível de Stitch, que vai de companheiro adorável a avatar do caos irrefreável. Difícil não querer ter um para chamar de seu.

"Lilo & Stitch" é, afinal, um produto, parte de uma linha de montagem que não só cravou seu lugar no calendário cinematográfico como também se expandiu para outros estúdios - mês que vem estreia "Como Treinar o Seu Dragão" da concorrente Universal. Mas é um produto bonito, divertido e emocionante, que retém o DNA do original e caminha com mérito próprio ao substituir a frieza da mera imitação pelo cuidado genuíno em manter seu encanto. Vender uma tonelada de brinquedos é, sem um pingo de ironia, parte do pacote.