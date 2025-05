Novo 'Premonição' é bobagem movida a mortes violentas e nostalgia prematura

Kaitlyn Santa Juana e Rya Kihlstedt espelham nossa dor... Imagem: Warner

Para piorar a mistura, somos largados com uma protagonista antipática à frente de uma coleção de vítimas no melhor estilo "já vai tarde". "Laços de Sangue" parece feito no improviso, sem nenhuma coerência narrativa mesmo dentro de suas próprias regras. Sem falar que o filme é por vezes escuro e confuso demais, mitigando o impacto de algumas de suas engrenagens mortais. Se é para mostrar corpos mutilados, é melhor caprichar, oras!

Não que isso faça qualquer diferença para uma novíssima geração de adolescentes em busca de arrepios em grupo no cinema. "Premonição" aproveitou o fim de semana antes de a temporada do verão americano pegar fogo - com a estreia de "Missão: Impossível - O Acerto Final" e "Lilo & Stitch" - e embolsou US$ 100 milhões na largada, dobrando de cara seu orçamento e praticamente garantindo que a série não vai evaporar nem tão cedo.

O apego do público a essa nostalgia prematura, transformando filmes meramente ok em legado digno de ser retomado, pode explicar o fascínio por um produto tão rasteiro como "Premonição: Laços de Sangue". A próxima "salvação do terror", por sinal, chega em julho com a estreia do novo "Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado". A roda gira. Ao menos "Laços de Sangue" deu uma despedida digna ao grande Tony Todd, ícone do gênero morto ano passado. Um momento emocionante em um filme absolutamente descartável.