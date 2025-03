'O Macaco' abusa do senso de humor macabro em legítimo exemplar do 'terrir'

Foi a melhor escolha, já que é o senso de humor que mantém "O Macaco" flutuando — das mortes inventivas e absurdamente explícitas ao estilo farsesco com que Osgood conduz seu elenco. James, em particular, finca as garras no papel duplo com fervor, traduzindo na expressão perpetuamente desesperada de Hal o tom apocalíptico da empreitada.

Autointitulado "expert em mortes trágicas", Osgood Perkins vê no absurdo do cinema de terror uma maneira de lidar com as mortes muito públicas de seus pais, o ator Anthony Perkins (que morreu em decorrência da AIDS no começo dos anos 1990) e Barry Berenson (passageira em um dos aviões arremessados contra o WTC de Nova York em 11 de setembro de 2001).

Entender a inevitabilidade da morte o fez perceber que a melhor forma de lidar com tragédias é com um sorriso no rosto. Seus filmes seriam, portanto, uma espécie de terapia coletiva em que a fragilidade da vida é processada em histórias fantásticas e apavorantes. O que, desta vez, pode frustrar o fã mais acirrado do gênero: não há sustos em meio às risadas nervosas em "O Macaco".