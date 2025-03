'Mickey 17' explora a condição humana com Robert Pattinson a granel

Mark Ruffalo (com Toni Collette) como o político messiânico e ignorante de 'Mickey 17' Imagem: Warner

Se a visão criativa de Bong desenha uma história intrigante, "Mickey 17" é também estranhamente contemporâneo ao momento em que o mundo —os Estados Unidos em particular— atravessa. Impossível não enxergar em Marshall um espelho do alucinado e ignorante Donald Trump, reconduzido à presidência e fazendo do exagero do personagem de Ruffalo retrato fiel da realidade.

Sob esse prisma, tudo em "Mickey 17" é gatilho para o abismo no qual o mundo ensaia se jogar. Em meio ao embate entre os múltiplos, Bong expõe o completo desdém que a classe dominante tem pela turma no chão da fábrica, estimulando em discursos messiânicos e culto à personalidade promessas de "fazer a humanidade grandiosa novamente". A invasão a uma terra estrangeira, "limpando" com força militar os nativos pacíficos, também está no cardápio.

Embora a profusão de ideias e o elenco superlativo impulsionem o filme, "Mickey 17" ainda é um trabalho menor na filmografia de Bong Joon Ho. Falta o foco narrativo afiado de "Parasita", a humanidade de "O Hospedeiro" e o ritmo acelerado de "O Expresso do Amanhã". O diretor, porém, mais do que compensa com seu claro entusiasmo em explorar a condição humana sem absolutamente nenhuma amarra, provando no caminho que mais de um Robert Pattinson nunca é demais.